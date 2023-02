L’UQAT: une Université du Québec qui se distingue  

Les choix d’établissements d’études supérieures francophones à Montréal ne se limitent pas à l’Université de Montréal et l’UQAM. L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), qui se dit «humaine, créative et audacieuse» a un pavillon au centre-ville de Montréal et propose une expérience universitaire alternative.

L’UQAT de Montréal propose des formations de premier cycle en création de jeux vidéo, en création 3D et en effets visuels. À travers celles-ci, son approche se caractérise par la pratique et la simulation de studio de production de jeux vidéo. Les étudiants y ont l’occasion de produire deux jeux complets chaque année en se spécialisant dans le rôle de leur choix; design, scénarisation ou programmation, notamment. Ces jeux sont ensuite disponibles sur la plateforme de distribution de jeux vidéo en ligne Steam.

«On appelle ça le studio UQAT parce qu’on est vraiment en train de simuler ça. T’arrives là à 8h le matin jusqu’à 5h le soir et c’est comme un studio. Tu nous vois courir partout, envoyer des courriels, prendre des décisions», nous raconte un enseignant en arts. Pour ajouter à l’ambiance studio, l’UQAT reçoit chaque année des intervenants du milieu des jeux vidéo pour donner leurs commentaires sur les projets des étudiants.

Photo: Guillaume Ledoux

Un programme unique en Amérique

L’UQAT offre aussi un programme de deuxième cycle en art thérapie, un type de thérapie qui permet au patient «de s’exprimer avec des matériaux d’art plutôt que juste verbalement», explique l’une des enseignantes du programme. Il s’agit du seul programme du genre offert en français en Amérique.

Comme toute approche d’intervention, la demande pour les art-thérapeutes augmente et la maîtrise est nécessaire pour exercer le métier. Avant de faire la maîtrise, un microprogramme permet d’orienter les étudiants, qui sortent généralement de baccalauréats «en relation d’aide ou en arts plastiques», vers cette approche unique qu’est l’art thérapie.

Photo: Guillaume Ledoux

Une vie étudiante différente

«On est très près des étudiants, alors c’est vraiment une approche qui est très personnalisée. (…) C’est cette vision-là qu’on essaye de bâtir comme l’université en milieu urbain, mais avec une approche un peu régionale, axée sur l’humain», décrit Jean-Philippe Balaux Veillette, directeur du centre de l’UQAT à Montréal. «Notre but c’est de former des personnes prêtes à pratiquer dans le monde professionnel», ajoute-t-il.

Cette vision humaine et axée sur la simulation du milieu de travail qui se distingue des autres grandes universités de la ville est corroborée par l’un des 400 étudiants qui fréquentent l’établissement chaque année. «Dans les pauses, on a des tournois de jeux vidéo et tout le monde peut participer. Ça augmente l’impression qu’on n’est pas dans une université, on est plus déjà comme des collègues de travail», nous dit-il devant trois autres étudiants qui jouent à la Playstation sur un sofa.

Photo: Guillaume Ledoux

«Dans le comité socioculturel, on organise des événements et par la taille du centre tout le monde se côtoie, donc contrairement aux partys de l’UdeM par exemple où c’est souvent les mêmes dix étudiants qui participent, ici on va avoir la moitié des étudiants ou le trois quarts qui vont participer», ajoute-t-il.