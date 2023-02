Des haltes-garderies dans 3 universités montréalaises

Neuf haltes-garderies, dont trois à Montréal, seront déployées sur les campus collégiaux et universitaires québécois, dans le cadre d’un projet pilote du gouvernement.

Les établissements de la métropole concernés sont l’Université du Québec à Montréal (UQAM), l’Université de Montréal, et l’Université Concordia. La mesure, dont les coûts sont estimés à 1 900 000 dollars, permettra de «mieux soutenir les parents étudiants dans leurs efforts de conciliation famille-travail-études», a déclaré le gouvernement.

L’annonce de ces nouveaux services a été faite vendredi par la ministre de la Famille Suzanne Roy, accompagnée de la ministre de l’Enseignement supérieur Pascale Déry, ainsi que de plusieurs partenaires.

Ce sont les associations étudiantes elles-mêmes qui se sont chargées d’élaborer ces projets, compte tenu de leur connaissance des besoins des étudiants. Les parents étudiants pourront ainsi s’appuyer sur un service de garde de proximité adapté à leur réalité.

«L’accessibilité à des services de garde adaptés est une priorité pour notre gouvernement. Les parents étudiants pourront se consacrer à leurs études l’esprit tranquille pendant que leurs tout-petits seront entre bonnes mains», a fait valoir Suzanne Roy.

«Je suis très fière de constater que le réseau collégial et universitaire s’engage dans cette voie prometteuse de façon à offrir des milieux plus inclusifs pour les familles des étudiantes et étudiants. Je remercie les associations étudiantes qui ont soumis des projets emballants et qui agiront en tant que pionnières», a ajouté la ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry.