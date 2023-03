Parlons éducation tient son premier forum à Montréal

Près de 150 personnes se sont réunies pendant deux jours à Montréal pour «parler, écouter, apprendre et améliorer leur compréhension du système» d’éducation. L’objectif du forum citoyen Parlons éducation? Élaborer des consensus sur les principaux enjeux de l’éducation d’aujourd’hui et de demain.

Parents, grands-parents et jeunes du secondaire, du collégial et de l’université provenant principalement du milieu de l’éducation et du milieu communautaire ont participé avec enthousiasme aux échanges lors de neuf ateliers, les 10 et 11 mars, au cégep du Vieux-Montréal.

Les autorités ne semblent cependant pas prendre au sérieux l’initiative, déplorent les dirigeant du Forum. «Non, on ne s’est pas contenté de «parloter» comme l’a prétendu [le ministre de l’Éducation] Bernard Drainville sur le plateau de Tout le monde en parle, avec un souverain mépris», lance la porte-parole de Parlons éducation Suzanne-G. Chartrand dans un communiqué.

Cette dernière estime que le ministre, au lieu de saluer l’initiative, «l’a ridiculisée». «Belle leçon de démocratie!», ironise-t-elle. En cela, Bernard Drainville maintient l’attitude des ministres précédents en continuant de faire la sourde oreille aux préoccupations de la population quant à l’avenir de l’école d’aujourd’hui, mais surtout, de demain, déplore Parlons éducation.

Le forum tenu à Montréal se voulait le premier d’une série de 21. Le second aura lieu au cégep Édouard-Montpetit de Longueuil les 17 et 18 mars et le troisième, au cégep Montmorency les 24 et 25 mars. Il est possible de s’inscrire dès maintenant sur le site web de Parlons éducation.