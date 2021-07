Automobiles: la pénurie de puces électroniques ne freine pas l’envie d’acheter des Québécois

La pénurie de puces électroniques chamboule les inventaires d’automobiles chez les concessionnaires mais ne freine pas pour autant l’envie d’acheter un véhicule chez les Québécois, conclut une récente enquête d’AutoHebdo. Les Québécois se disent prêts à faire plus d’efforts pour l’acquisition d’un véhicule.

Les sondés se disent d’ailleurs très au fait à 90% qu’une pénurie de puces électroniques affecte le secteur automobile. Pour autant, les répondants sont prêts à fournir plus d’efforts pour acquérir un véhicule. Ils sont «42% prêts à voyager plus loin pour acheter un véhicule et 30% seraient ouverts à parcourir plus de 400 km pour trouver le bon véhicule.»

De plus, deux tiers des futurs acheteurs de véhicules neufs pensent qu’il sera difficile de négocier les prix et 29% d’entres eux sont prêts à payer plus en raison de la pénurie, souligne l’enquête.

Toutefois, certains comportements d’achats changent avec cette situation notamment auprès de 35% des répondants qui passeraient plus de temps sur un marché en ligne pour comparer les prix et 27% sont prêts à passer de l’achat neuf à l’achat d’occasion, au lieu d’attendre que l’offre de véhicules neufs réponde à leur demande.

Cette enquête diligentée par AutoHebdo visait à découvrir le niveau de connaissance des Canadiens et des Québécois en lien avec la pénurie de puces électroniques et connaître son impact sur leur expérience d’achat de voiture.

La pénurie de puces électroniques et ses conséquences

Les pénuries de puces électroniques crées par la pandémie ont entrainé des retards de production ou de livraison dans de nombreux domaines technologiques comme avec la rupture de stock des consoles de jeu vidéo. Par exemple, la firme japonaise Sony a du mal à répondre à la demande de sa dernière console sortie en novembre 2020 avec le manque de puces électroniques. Le site Bloomberg affirme d’ailleurs que les retards sur les délais de livraison vont continuer jusqu’en 2022.

Ainsi au niveau de l’industrie automobile, la fabrication de véhicules s’est ralentie, ce qui a rendu difficile l’achat de nouvelles voitures. Les constructeurs automobiles construisent de nouveaux modèles et les entreposent en attendant les puces électroniques, ce qui signifie qu’il y a moins d’inventaire disponible à l’achat, explique AutoHebdo.