Québec aussi préférerait un TGV

Plutôt que le projet d’Ottawa de train à grande fréquence (TGF) entre Toronto et Québec, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, préférerait un train à grande vitesse (TGV).

«Entre un TGF et un TGV, c’est certain que ce qu’on privilégie, c’est un TGV. On trouve que c’est un beau projet qu’Ottawa pourrait financer», a commenté son cabinet, interrogé par Métro.

La ministre est loin d’être la première à avoir abondé dans ce sens. La mairesse Valérie Plante a elle aussi témoigné de son appui au TGV lors des dernières semaines.

«Les projets de transport collectif seront toujours accueillis favorablement à Montréal et le projet de TGV mérite d’être étudié», réagissait l’attachée de presse principale du cabinet de la mairesse de Montréal, Catherine Cadotte.

Un projet de TGV a été présenté par Alstom en janvier. La firme française assure que son projet est une meilleure option qu’un TGF et qu’il diminuerait considérablement le temps de déplacement tout en réduisant les impacts environnementaux.

Ottawa prévoit construire des voies ferrées réservées au transport de passagers. Le train qui y passera sera toutefois un TGF, dont la vitesse moyenne est de 120 km/h, et la vitesse maximale de 200 km/h. Rappelons qu’un TGV peut se déplacer à une vitesse atteignant 300 km/h.

En collaboration avec David Beauchamp