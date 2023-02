Vous pouvez maintenant voir les détours de votre autobus en temps réel. Voici comment

Un nouvel outil de visualisation des détours sur le réseau de bus est maintenant disponible sur le site de la STM ainsi que sur l’application mobile Transit.

Dès aujourd’hui, lorsqu’un bus fera un détour, un tronçon rouge pointillé s’affichera sur le trajet qu’il devait originellement suivre, alors qu’une ligne pointillée bleue indiquera le nouveau parcours. L’objectif est d’indiquer plus clairement quels arrêts seront temporairement non desservis et la position des arrêts temporaires sur le réseau.

Visualisation de l’affichage des détours

«Nous en sommes bien conscients: ce n’est pas toujours facile de se retrouver avec les détours au sein de notre vaste réseau, qui couvre 500 km2», commente la directrice générale de la STM, Marie-Claude Léonard.

Un nouvel algorithme «détecte, analyse et affiche de façon automatique les détours et les arrêts temporaires moins d’une heure après leur entrée en vigueur», explique le président-directeur général de Transit, Sam Vermette. Pour ce faire, l’application enregistre automatiquement le nouveau trajet dès que trois bus consécutifs dévient du tracé habituel.

Une fonctionnalité qui «démontre l’expertise québécoise en intelligence artificielle, un créneau économique important pour la métropole», assure quant à lui le ministre responsable de la Métropole, Pierre Fitzgibbon.

Le projet a été développé avec l’aide d’un soutien financier de 200 000 $ du gouvernement du Québec. Ces fonds proviennent d’un programme visant à encourager les PME à travailler avec des transporteurs.

D’autres applications qui diffusent les trajets des autobus de la STM, tels que Chrono, n’ont pas pu se qualifier pour cette aide et le service n’y est donc pas disponible dans sa phase actuelle. Le service de transport assure à Métro que s’il est satisfait de la période de test de la nouvelle fonctionnalité, il considérera l’ajouter à d’autres applications.