L’application Transit vous demande d’écrire directement à Geneviève Guilbault

Dans le cadre d’une mobilisation conjointe avec Trajectoire Québec, l’application Transit invite ses usagers à écrire au gouvernement Legault. Le but est d’inciter la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, à augmenter le financement en transport collectif.

L’application affiche désormais un bandeau invitant à exiger «un plan ambitieux de la part du gouvernement Legault». Ce bandeau mène à une page internet comportant un lien vers l’adresse courriel de la ministre et un message prérédigé à envoyer.

Celui-ci demande «d’investir massivement afin de soutenir et augmenter l’offre de service en transport» et évoque «la précarité de l’offre de service au Québec».

La ministre Guilbault parcourt le Québec depuis le mois de mars afin de consulter différents acteurs au sujet du financement du transport collectif.

«Nous croyons que c’est le moment idéal pour mobiliser les forces citoyennes et effectuer de la pression auprès du gouvernement dans le but d’assurer une offre de services en transport collectif adéquate à long terme», expliquent les directeurs généraux de Trajectoire Québec et de Transit, Sarah V. Doyon et Samuel Vermette.

Maintenir le même niveau de service

Le duo s’inquiète du fait que «les services de transport prévoyaient une baisse de la qualité des offres de services pour les usagers à une hauteur de 3,7% pour les bus et 4,8% pour le métro en 2023» dans un courriel envoyé à Métro.

C’est effectivement ce que prévoyait le budget de la STM pour 2023. L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a cependant annoncé jeudi matin qu’elle pourrait maintenir son niveau de service, grâce à une aide financière d’urgence de 440 M$ octroyée par le gouvernement provincial.

«L’effort de tous les partenaires demeure nécessaire afin que chaque dollar dépensé se traduise en un maximum de services au bénéfice de la population», rappelle tout de même Benoît Gendron, directeur général de l’ARTM.

L’ARTM s’attend à une hausse de l’achalandage sur son réseau d’ici la fin de l’année. La mise en service du REM et le prolongement de la ligne bleue viendront quant à eux augmenter les ressources dont disposera l’organisation pour assurer les services.