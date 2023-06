Le transport collectif gratuit pour les aînés dès samedi

Les transports collectifs deviendront gratuits pour les Montréalais de 65 ans et plus à partir de ce samedi. Cela comprend le transport en bus, métro, train de banlieue, REM et transport adapté.

Pour avoir accès au service, il suffit de détenir une carte OPUS avec photo valide ainsi qu’une preuve de résidence de l’agglomération de Montréal. Les démarches peuvent alors être faites dans les stations de métro de la Société de transport de Montréal (STM) ou au Terminus autobus Fairview situé à Pointe-Claire.

Lors du lancement de cette mesure en avril dernier, la mairesse de Montréal Valérie Plante soulignait qu’avec «la gratuité du transport collectif, les personnes aînées peuvent continuer de participer pleinement à la vie en société» et qu’elles auraient «plus d’argent dans leurs poches».

Dès juillet 2023, les déplacements en transport collectif seront gratuits pour les Montréalais(-es) de 65 ans et plus! 🚍🚝🚇



À partir d’aujourd’hui, les personnes aînées peuvent faire les démarches pour charger le nouveau titre GRATUITÉ 65+ (Tous modes A) sur leur carte Opus.… pic.twitter.com/lb2vP2I6ag — Valérie Plante (@Val_Plante) April 19, 2023