C’est quoi ces publications de pilules Keto amincissantes publiées à notre insu sur Facebook et qui identifient nos amis?

Plusieurs m’ont contacté sur ma page Facebook pour me parler d’un phénomène étrange.

Une publication effectuant la promotion de produits amincissants a été publiée sur leur compte Facebook, et ce, à leur insu.

À l’inverse, des amis de ces personnes se sont trouvés identifiés dans ces publications.

Qu’est-ce donc que ces fameuses publications et d’où proviennent-elles? On a cherché et bien qu’on ne soit pas capable de mettre le doigt sur la cause précise, nous avons des pistes de réponses et de solutions.

Commençons par le contenu de ces fameuses publications sur Facebook. On y voit le classique avant/après où des personnes ont miraculeusement perdu du poids grâce à un produit miracle.

Dans le cas présent, ce semble être des pilules Keto. On va même jusqu’à utiliser un montage photo comme si le produit avait été présenté à l’émission Shark Tank.

On peut ainsi y lire:

I refuse to use weight loss products to lose weight. But after using this produc, I easily lose 7 pounds in a week! Even if you eat a lot of snacks, you can lose weight! Recommended for friends who are worried about losing weight!!

Je refuse d’utiliser des produits pour perdre du poids. Mais après avoir utilisé ce produit, je perds facilement 7 livres en une semaine! Même si vous mangez beaucoup de grignotages, vous pouvez perdre du poids! Recommandé pour les amis qui s’inquiètent de perdre du poids!!