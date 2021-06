Notre test et avis sur l’ordinateur ultraportable 2 en 1 Spectre X360 13 de HP

HP propose un ordinateur ultraportable 2 en 1 qui a du style avec le Spectre x360 13. Offrant un look luxueux, l’ordinateur peut être converti en tablette et propose un très bel écran 1080p ou 4K. Cet ultraportable offre également beaucoup de vitesse grâce notamment au processeur Intel 11e génération.

Si vous cherchez un ordinateur ultraportable vous offrant polyvalence et style, il est alors difficile d’écarter le Spectre x360 13 de HP.

Cet ultraportable offre un style luxueux, mais propose également des fonctionnalités et caractéristiques de pointe si l’on est prêt à y mettre le prix.

Il s’agit d’un ordinateur portable particulièrement intéressant pour ceux qui cherchent à se divertir, mais il peut aussi convenir pour les personnes qui sont souvent en mouvement tel que les étudiants.

Un sublime design en mode ordinateur ou tablette

Non, le Spectre x360 13 de HP n’est pas un ordinateur de la vilaine organisation éponyme dans James Bond. Mais ce dernier à un look qui tue!

On retrouve un châssis en aluminium qui lui donne vraiment un look sublime. On peut ainsi opter pour le modèle Nightfall Black (noir avec châssis de bronze), Poseidon Blue (bleu avec châssis or) ou le modèle Natural Silver aux teintes argentées.

Trois modèles de Spectre x360 sont offerts: Nightfall Black, Poseidon Blue et Natural Silver.

Le Spectre x360 peut autant être utilisé comme ordinateur portable que comme une tablette, alors qu’on peut faire faire une rotation de 360 degrés à l’écran.

On peut évidemment jouer avec l’angle pour le mettre en mode lecture ou bien en forme triangulaire.

Un crayon rechargeable est également fourni avec l’ordinateur. On peut donc s’en servir pour annoter, rédiger ou bien dessiner sur notre ordinateur que l’on soit en mode tablette ou non.

Un ordinateur qui offre de la rapidité

Le dernier modèle d’ordinateur ultraportable Spectre x360 embarque le processeur 11e génération d’Intel.

Le Spectre x360 est d’ailleurs homologué de la certification EVO qui certifie selon Intel que l’ordinateur tire pleinement profit de la dernière génération de son processeur.

Ce que ça signifie pour nous est que l’ordinateur est rapide. Autant pour l’allumer ou l’éteindre que pour lancer nos programmes et logiciels.

Le Spectre x360 de HP offre beaucoup de rapidité avec le processeur Intel 11e génération.

On peut également profiter du protocole Wi-Fi 6 si l’on a un routeur qui l’offre. Ceci nous procure des vitesses de téléchargement accrues.

Un superbe écran avec une bonne qualité sonore

Le Spectre x360 13 se démarque également par la qualité de son écran 13,3 pouces et ses haut-parleurs offrant un très bon son pour un ultraportable.

Au niveau de l’écran, il s’agit d’un écran OLED avec True Black HDR et un ratio 3:2. On retrouve deux options possibles, soit un écran 1080p ou 4K. C’est celui avec l’écran 4K que nous avons pu tester.

Ce dernier est franchement très beau et offre des couleurs vraiment nettes et vibrantes. C’est particulièrement plaisant sur des sites colorés ou des projets de natures plus artistiques.

Le Spectre x360 offre un très bel écran 13,3po d’une résolution de 1080p ou 4K et un ratio 3 :2.

Au niveau de la qualité du son, HP a un partenariat avec Bang & Olufsen qui est une marque qui n’y va pas dans la dentelle pour ces produits audio.

Le son est vraiment excellent pour un ordinateur ultraportable, et ce, que l’on soit en mode ordinateur ou tablette.

Ceci en fait donc un très bel ordinateur pour nos divertissements favoris.

Les inconvénients du Spectre x360 13

L’ordinateur Spectre x360 13 de HP n’est pas exempt de défauts notamment au niveau du pavé tactile et de la webcam.

Le format plus horizontal du Spectre x360 13 fait en sorte que le pavé tactile est vraiment très petit comparativement à d’autres ordinateurs de 13 pouces.

Nous n’avons pas beaucoup d’espace de jeu, ce qui n’est pas toujours agréable quand vient le temps de défiler ou sélectionner de larges portions sur l’écran.

Le pavé tactile du Spectre x360 13 est malheureusement un peu trop petit à notre goût.

Ensuite, il est dommage que l’on retrouve seulement une webcam de 720p. Pour un ordinateur à ce prix et au look si luxueux, il aurait été préférable d’avoir une caméra 1080p.

Nos interlocuteurs dans nos appels Zoom et compagnies vont donc nous voir de façon plus pixélisée.

Enfin, HP parle d’une autonomie de batterie pouvant aller jusqu’à 16 heures. Ce chiffre nous apparaît largement exagéré alors que la simple utilisation de Chrome pour naviguer sur le web anéantissait toutes chances d’y parvenir.

Certes, Chrome peut être assez énergivore, mais tout comme peut l’être notre logiciel de montage photo, vidéo ou nos divertissements favoris.

Bref, on pouvait aisément en tirer une dizaine d’heures, ce qui est respectivement très bien, mais on parle quand même du 2/3 de ce qui est avancé par HP.

Les configurations possibles pour le Spectre x360 13

Deux configurations nous sont offertes pour l’ordinateur ultraportable Spectre x360 13 muni du processeur Intel 11e génération.

Pour le modèle à 1549$, on obtient le processeur i5 11e génération d’Intel, un écran tactile haute définition 1080p, 8Go de Ram pour la mémoire vive ainsi que 512Go d’espace de stockage SSD.

Pour le modèle à 2099$, on obtient le processeur i7 11e génération d’Intel, un écran tactile ultra haute définition 4K, 16Go de Ram pour la mémoire vive ainsi que 1To d’espace de stockage SSD.

C’est ce dernier modèle que nous avons eu la chance de tester pour cette chronique.

Deux configurations sont disponibles pour le Spectre x360 de HP avec Intel 11e génération.

Il n’est malheureusement pas possible de faire d’entre-deux en sélectionnant par exemple le modèle à 1549$ auquel on voudrait simplement avoir 1To d’espace de stockage ou toutes autres configurations à la carte.

Nous devons donc faire notre choix dès le départ pour les configurations et opter pour le modèle qui l’on pense répondra davantage à nos besoins.

Pour ce qui est des ports, on retrouve sur les deux modèles:

1 port USB type A

1 lecteur de carte MicroSD

1 port audio 3,5mm

2 ports USB types C

L’ordinateur Spectre x360 13 est-il un bon achat?

L’ordinateur Spectre x360 13 de HP est un appareil qui mérite notre attention si on cherche à l’utiliser pour se divertir.

Non pas que l’ordinateur ne soit pas bon pour le travail ou pour les études, mais ces principaux avantages se trouvent dans la qualité de son écran et de ses haut-parleurs.

Sa polyvalence 2 en 1 est également un avantage en ce sens et le crayon fourni avec l’ordinateur est idéal pour ceux qui aiment faire des projets artistiques.

À l’inverse, son petit pavé tactile et sa webcam 720p peuvent s’avérer être des freins si on veut en faire un appareil pour le télétravail. On peut néanmoins toujours y brancher une souris pour atténuer les contraintes du pavé tactile.

Enfin, il est important de faire le bon choix de modèle et cette limitation fait en sorte que si l’on veut par exemple profiter de l’écran 4K, bien il faudra que l’on soit prêt à débourser le prix.

En savoir plus sur l’ordinateur ultraportable Spectre x360 13

