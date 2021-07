Peut-on réellement se faire frauder en appuyant sur les touches 90# de son téléphone?

Un message alarmiste circule sur Facebook depuis plusieurs années déjà selon lequel le simple fait de composer le 90# sur notre téléphone cellulaire permettrait à la personne à l’autre bout du fil d’en prendre le contrôle. Fonction réelle, canular tenace? On vous explique tout.

Il y a de ces fausses nouvelles qui, malgré les années qui passent, continuent à être partagées à travers les réseaux sociaux et à effrayer les gens.

On n’a qu’à penser à la fameuse rumeur voulant que Facebook s’apprête à devenir payant, mais qu’en copiant un certain message sur notre mur, on puisse s’en sauver.

Évidemment, si notre entourage partage habituellement ce type d’information, c’est dans le but d’aider. Malheureusement, tout ce que ça fait, c’est que ça tient ce genre de rumeurs bien vivantes plutôt que de les laisser s’éteindre.

Malheureusement, certains alimentent des rumeurs en voulant bien faire et prévenir leurs proches.

Une histoire fondée sur une réelle fonction

Récemment, c’est la fameuse rumeur d’une certaine fraude téléphonique qui semble refaire surface. L’une des versions se lit comme suit :

ALERTE ROUGE ! ATTENTION DE VOUS FAIRE PRENDRE ! C’EST HORS DE CONTRÔLE. À VOUS D’ÊTRE PRUDENT(E). Réf. : 90# sur votre ligne téléphonique. J’ai signalé le « 0 » et j’ai demandé à l’opératrice de me confirmer que ce n’était pas une blague donc elle me dit que non et que c’est bien de le faire circuler. FAITES CIRCULER À TOUS CEUX ET CELLES QUE VOUS CONNAISSEZ J’ai reçu un appel téléphonique la soirée passée d’un individu s’identifiant comme étant au service de Télus qui effectuait un essai sur les lignes téléphoniques. Il mentionne que pour compléter l’essai, je dois appuyer sur le neuf (9), le zéro (0), la touche carré (#) et puis raccrocher. Heureusement, j’étais méfiante et j’ai refusé. En contactant la compagnie de téléphone, j’ai été informé qu’en appuyant sur les touches (9, 0, et #) vous donne entièrement accès à l’individu de se servir de votre ligne téléphonique et vous lui permettez de faire des appels interurbains qui seront facturés à votre numéro de téléphone de la maison. J’ai également été informé que cette fraude provient de plusieurs prisons locales. Donc N’APPUYEZ PAS sur les touches 9, 0, et # pour PERSONNE ! Le service de sécurité GTE demande à ce que je partage cette information avec TOUS CEUX ET CELLES que JE CONNAIS. Après vérification auprès de Télus, ils ont confirmé que c’était vrai, donc soyez vigilants ! ! ! ! ! VEUILLEZ FAIRE Circuler.

À noter qu’il existe aussi une autre adaptation, mais où les chiffres ont été inversé pour 09#.

Quand on cherche un peu, on voit que certains essayaient déjà de démystifier le tout en 2006. Si ce n’est pas une histoire tenace, je ne sais pas ce que c’est!

Rassurez-vous, puisqu’il s’agit effectivement d’un canular. Par contre, c’est tout de même intéressant de savoir que cette fausse nouvelle provient en fait d’une réelle fonction qui est aujourd’hui désuète.

À la base, certaines entreprises ou utilisateurs de centraux téléphoniques privés avaient la possibilité de faire le 90# pour utiliser une ligne externe à l’entreprise plutôt que d’utiliser celles internes.

Avec le bouche-à-oreille, il semblerait que certains aient propagé la rumeur que la fonctionnalité opère aussi sur les téléphones cellulaires, ce qui est complètement faux.

Savoir reconnaître une fausse publication

Plusieurs indices peuvent nous laisser deviner qu’il s’agit d’une fausse information.

Par exemple, pour essayer de rendre celle-ci crédible, on use de la stratégie prétextant qu’une compagnie bien connue en a fait la confirmation, sans toutefois donner plus d’information.

Dans un cas comme celui-ci, ça demeure toujours judicieux de faire une petite recherche avant de partager à nos amis et membres de notre famille : absolument rien sur le site web de Telus ne confirme une telle arnaque.

Malheureusement, il y a encore des gens qui s’amusent à créer inutilement la panique avec ce genre de message.

Même si l’on veut bien faire, c’est bien de vouloir prévenir nos amis et notre famille contre un danger potentiel, mais encore faut-il que ce danger existe pour vrai!

