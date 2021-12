Amateur de sport et de plein air? Vous trouverez de TOUT sur cette boutique en ligne

Si vous cherchez un site web sûr et fiable où magasiner des vêtements et des accessoires pour tous les sports et activités de plein air d’été comme d’hiver pour femmes, hommes et enfants, vous devriez sans doute aller faire un tour sur le site de Décathlon.

Créée en 1976 et implantée dans 57 pays, on a été pendant des années à espérer que le détaillant français Décathlon fasse son arrivée au Québec. Bonne nouvelle: c’est maintenant chose faite depuis 2018.

Ceux qui se font surnommer le « Ikea du sport » ne nous ont pas déçus, parce qu’en effet, on y trouve de tout. Si vous êtes un passionné de l’exercice, du plein air, mais aussi de la techno, difficile de trouver mieux.

Décathlon offre des vêtements et des accessoires pour plus de 65 sports différents, pour tous les goûts et portefeuilles!

De tout pour les goûts de tout le monde

Si je ne devais mentionner que deux bonnes raisons qui font en sorte que la boutique en ligne de Décathlon est un détaillant de choix, ça serait certainement sa complétude sur tous les niveaux ainsi que sa gamme de prix imbattable.

D’abord, impossible de ne pas parler de leur grande variété: il n’y a aucun autre magasin qui ratisse aussi large, du kayak au karaté en passant par la pétanque.

En arrivant sur leur site web, on remarque d’abord les 7 grandes catégories, comme sports, femmes, hommes, enfants, accessoires, etc., mais c’est seulement la pointe de l’iceberg.

On n’a qu’à faire glisser notre souris sur celles-ci pour comprendre un peu de quoi ils sont capables. Seulement pour le sport, on voit s’afficher 12 genres différents :

Vous comprenez un peu mieux ce que je veux dire?

En plus, on n’a qu’à regarder leurs fiches de produits pour voir qu’ils sont des amateurs de technologie.

Plusieurs d’entre elles sont extrêmement complètes et incluent des informations qu’on n’est pas habitué à avoir quand on magasine en ligne, comme les pourcentages d’une telle fibre, la respirabilité au centimètre près, le concept écologique derrière le produit, etc.

Bref, même si on magasine en ligne à distance, on a une très bonne idée de ce que l’on va recevoir par la poste.

La plupart de leurs fiches produits sont très détaillées, un peu à la manière de gadgets technos.

Des prix imbattables pour ceux qui veulent tout essayer

L’autre aspect qui rend le magasinage en ligne chez Décathlon incontournable, c’est le rapport qualité prix incroyable sur une vaste sélection de vêtements et d’accessoires.

Leur secret, c’est que puisqu’ils sont présents dans plus de 57 pays, ils ont un très gros pouvoir d’achat qui fait en sorte qu’il n’y a pas vraiment de concurrence possible.

Sans remplacer les magasins spécialisés, Décathlon devient un allié à ceux qui ont 1001 loisirs et qui veulent tout essayer.

Par exemple, si vous voulez jouer au badminton ou à la pétanque au chalet cet été, mais que vous êtes débutant ou que vous savez que vous n’aurez du temps que pendant vos trois semaines de vacances, vous ne voulez pas nécessairement dépenser des centaines de dollars pour vous équiper.

Ce n’est pas obligatoire de payer des montants de fou pour des produits haut de gamme, et Décathlon est justement le genre de fournisseur qui permet de ne pas faire trop de compromis au niveau de la qualité prix.

Si ce sont les petits prix qui vous intéressent par-dessus tout, allez voir la section liquidation : si vous pensiez que les prix réguliers étaient bons, ceux-ci vous laisseront sans mot!

Visiter la boutique en ligne de Décathlon

Ces petits écouteurs sans fil sont parfaits pour nos activités sportives

Fitbit Luxe: le nouveau bracelet d’activité pour suivre nos exercices et notre niveau de stress

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.