Transformez gratuitement votre vieil ordinateur PC ou Mac en Chromebook via ChromeOS Flex

Vous avez un vieil ordinateur de bureau ou un ordinateur portable qui ne peut plus faire ses mises à jour? Que ce soit un PC ou un Mac d’Apple, il est possible de lui donner une 2e vie en le transformant en Chromebook. Google propose gratuitement ChromeOS Flex compatible avec plus de 400 ordinateurs.

La technologie va vite et avec le temps nos appareils ne parviennent plus à suivre la parade des mises à jour alors qu’ils n’ont plus les composants requis pour rouler les nouvelles fonctionnalités.

Au niveau d’un ordinateur, ceci n’est pas très pratique. Surtout si on s’en sert pour une utilisation de base du genre: écrire dans un logiciel de traitement de texte, envoyer des courriels ou consulter le web.

Se procurer un nouvel ordinateur devient alors dispendieux et on n’a pas nécessairement l’argent ou l’envie de s’en acheter un.

Google nous arrive donc avec une solution intéressante et gratuite pour donner une seconde vie à nos ordinateurs: ChromeOS Flex!

Les avantages de transformer son ordinateur en Chromebook

Les ordinateurs portables de type Chromebook sont très populaires auprès des gens qui se cherchent une solution peu dispendieuse.

En effet, ces ordinateurs ont l’avantage de ne pas être chers, car ils n’ont pas de gros composants. Notamment au niveau du stockage et de la mémoire, étant donné que ce type d’ordinateur enregistre tout sur le nuage via notre compte Google.

Ceci en fait une solution rapide, alors que le système est très peu énergivore en termes de ressources.

Bref, ces ordinateurs, qui roulent sous le système d’exploitation ChromeOS, s’avèrent idéaux pour des étudiants ou des personnes qui veulent un ordinateur pour un usage qu’on dirait: de base.

Il ne faut donc pas s’attendre à jouer à des jeux de l’heure ou rouler de gros logiciel de montage avec ça. Mais si on veut regarder YouTube, lire des chroniques sur francoischarron.com, écrire des documents et envoyer des courriels, ça fait amplement le travail.

Ainsi, transformer son vieil ordinateur PC ou Mac en Chromebook à l’aide de ChromeOS Flex nous permet de prolonger sa durée de vie.

Les prérequis pour installer ChromeOS Flex sur son PC ou Mac

Le système ChromeOS Flex est gratuit et peut être installé sur plus de 400 ordinateurs PC ou Mac.

Il est possible de voir la liste des ordinateurs compatibles avec ChromeOS Flex, mais on doit essentiellement avoir un ordinateur qui a au minimum:

Un processeur Intel ou AMD x86 64bits

4 Go de mémoire vive (RAM)

16Go de Stockage

Ceci s’avère des composants vraiment de bases qu’on retrouve aisément dans les ordinateurs sortis depuis 2010.

Il nous faut également une clé USB avec 8Go de stockage sur lequel on va installer le fichier exécutable pour installer le système d’exploitation.

Une fois qu’on a tout ça en main, on se rend sur la page web de ChromeOS Flex, qui est malheureusement juste en anglais pour le moment, et on clique sur: Get ChromeOS Flex.

On peut ensuite suivre les instructions fournies par Google pour installer ChromeOS Flex sur notre ordinateur.

Il est possible d’essayer ChromeOS Flex avant d’en faire notre système d’exploitation par défaut histoire de voir si on aime l’interface et le fonctionnement de ce système.

À noter qu’il se peut que quelques fonctionnalités de notre ordinateur ne fonctionnent pas sous ChromeOS Flex, par exemple notre lecteur d’empreinte digitale pour le déverrouiller.

Si vous ne vous sentez pas à l’aise de l’installer par vous-même, il est toujours possible de demander l’aide auprès d’un technicien de l’organisme Insertech!

En savoir plus sur ChromeOS Flex

Donnez une 2e vie à vos ordinateurs grâce à Insertech