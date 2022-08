Ces 84 applications pour iPhone et iPad veulent nous voler notre argent!

Des études menées par VPNCheck et Avast dévoilent l’existence de 133 applications malicieuses sur le système iOS d’Apple pour iPhone et iPad. Ces dernières cherchent à nous facturer des montants d’argent sans notre consentement. De ce lot, 84 applications sont encore actives sur l’App Store et cherchent encore à voler des sommes importantes.

De par son système dit fermé, iOS pour iPhone et iPadOS pour iPad offrent plus de sécurité qu’Android dans la mesure où ce n’est pas n’importe qui qui peut publier une application sur le catalogue de l’App Store.

Puisqu’Apple scrute tout ce qui est publié, les dangers sont moins nombreux.

Ceci n’empêche pas qu’il y ait des applications frauduleuses sur l’App Store. Ces dernières ne cachent peut-être pas de virus ou de logiciels malveillants, mais vont plutôt abuser du système de paiements d’Apple pour charger des frais dérisoires contre notre consentement.

500 millions de téléchargements, 365 millions de dollars volés

En mars 2021, la compagnie d’antivirus Avast avait identifié 133 applications sur l’App Store dont le but était de voler de l’argent aux utilisateurs. Celles-ci auraient été téléchargées plus de 500 millions de fois et auraient volé au-dessus de 365 millions de dollars américains.

15 mois plus tard, en juillet 2022, le site VPNCheck a réinspecté cette liste d’applications pour constater que 84 d’entre elles sont toujours disponibles sur l’App Store! Celles-ci continuent de voler jusqu’à 100 millions de dollars par année.

Le modus operandi est sensiblement toujours le même. On nous propose un essai gratuit, on nous demande de rentrer nos informations bancaires, puis on nous charge automatiquement des montants contraires à ce qui était affiché.

Certaines de ces applications vont même jusqu’à nous charger plusieurs fois pour le même service et il n’est pas nécessairement facile de s’en désabonner.

La liste des 84 applications iOS frauduleuses

Voici donc la liste des 84 applications iOS frauduleuses qui sont toujours disponibles sur l’App Store et qu’on doit éviter d’installer sur son iPhone, iPad ou iPod touch: