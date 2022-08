Découvrez les bbq au bois franc qui ne nécessitent aucun charbon ou briquette

Amateurs de cuisson sur la flamme du BBQ et des saveurs naturelles de fumée engendrées par la combustion de divers bois, vous devez découvrir la compagnie québécoise Woodflame. Contrairement aux grils qui fonctionnent au charbon de bois, ceux-ci ne sont alimentés que par du bois franc.

Dès que le temps est clément et nous le permet, on prend plaisir à lancer notre saison BBQ pour se faire de délicieuses grillades en tous genres.

Après l’hiver, on s’en est tellement ennuyé qu’on en mangerait carrément matin, midi et soir pour les trois repas de la journée!

Par contre, certains impatients pourront le confirmer, parfois, cuire avec des briquettes, ça peut être long longtemps!

Si vous rêvez de pouvoir contrôler les belles grosses flammes franches comme celles qu’ont les feux de camp, c’est le moment de faire la découverte des BBQ de la marque québécoise Woodflame.

Grâce à la soufflerie intégrée, un peu de bois, un peu d’accélérateurs, et c’est parti!

Le secret est dans la soufflerie

Si vous adorez faire de la cuisson sur un feu de camp, imaginez maintenant pouvoir en contrôler l’intensité. C’est exactement ce que propose Woodflame avec ses BBQ.

Pour démarrer le tout, on doit d’abord placer des morceaux de bois franc de notre choix dans le brûleur central situé au cœur de la machine, ajouter un peu d’accélérateurs biologiques, allumer le tout avec un briquet à long nez ou des allumettes et une grosse flamme fait vite son apparition.

Le secret de leur technologie, c’est la soufflerie qui s’y cache. Pour l’activer, on branche le BBQ à du courant ou un utilise quatre batteries D qui donnent 36h d’utilisation, bref, parfait à la maison comme en camping.

Bref, en moins de deux minutes, on a une magnifique flamme, et le plus beau dans tout ça, c’est qu’on peut la contrôler à l’aide des flèches qu’on retrouve sur le grill.

C’est vraiment particulier de chauffer et de cuire nos aliments avec une flamme, mais d’en contrôler la vélocité, la température et la chaleur de notre BBQ par la même occasion contrairement à une flamme naturelle. Vive la technologie!

Le modèle plus grand permet de faire cuire un poulet entier sans que ça ne prenne toute la place.

Deux modèles de grandeur différente disponibles

Woodflame propose en tout quatre modèles de BBQ, mais les deux principaux que j’ai essayés sont le Delecto et le Gusto.

Le Delecto, c’est le plus grand modèle disponible. Il possède une surface de cuisson qui fait 13 par 24 pouces et vient avec un adaptateur 110V, une pince et une brosse pour le nettoyage.

Outre sa taille, la particularité de ce modèle, c’est la présence d’un réservoir. Habituellement, celui-ci servirait à recevoir les graisses, mais ici, on peut s’en servir pour mettre un liquide comme de la bière ou du vin en fin de cuisson et ajouter des arômes extraordinaires à notre repas.

Le plus petit modèle, le Gusto, peut avoir l’air petit au premier abord, mais pour l’avoir aussi essayé, à 12 par 12 pouces, ça fait amplement le travail et on peut faire cuire des steaks pour plusieurs personnes sans problème.

Si le plus petit BBQ n’a pas de réceptacle pour le liquide comme le Delecto, les deux ont la même puissance impressionnante de 62 500 BTU. D’un côté ou de l’autre, la cuisson se fait à la même intensité remarquable.

Même étant plus petit, le modèle Gusto n’a rien à envier au Delecto grâce à son impressionnante puissance.

C’est vraiment le genre de BBQ qui est idéal pour la cuisson directe, et avec une telle flamme, laissez-moi vous dire que ça fait des grillades exceptionnelles!

Ça fonctionne d’ailleurs même très bien pour les cuissons un peu plus longues comme celles du poulet ou des légumes en papillote: on n’a qu’à utiliser du papier d’aluminium pour que tout soit fait plus doucement.

En plus, puisque tout est alimenté à 100% au bois, c’est tellement agréable d’essayer différentes essences puisqu’elles amènent des goûts différents.

On n’a qu’à prendre un petit rondelet de bois de pommier par exemple, qu’on allume à la dernière minute et qu’on ajoute à la braise pour avoir un fumet parfumé juste attend à la fin.

En plus, au niveau des prix, on est vraiment dans quelque chose qui ressemble à ce qui se vend dans le milieu. On parle de 360$ pour le plus petit Gusto, et de 450$ pour le Delecto.

Honnêtement, c’est une super découverte qui mérite l’attention des amateurs de BBQ en tout genre!

En savoir plus et acheter un BBQ Woodflame en ligne

