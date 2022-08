Comment voir plus de publications de nos amis dans le fil d’actualité Facebook

Vous ne voyez pas les publications de certains de vos amis sur Facebook? Que ce soit des photos, vidéos, recommandations, etc.? Facebook utilise un puissant algorithme pour favoriser du contenu qu’il juge plus pertinent et intéressant pour nous. Nous vous partageons des trucs pour contourner cet algorithme afin de voir davantage de publications de vos amis.

Logiquement, si l’on est ami avec quelqu’un sur Facebook ou que l’on aime une page bien, on se dit qu’on devrait voir leurs publications sur notre fil d’actualité.

Malheureusement, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça.

Ça nous est tous déjà arrivé de constater qu’on ne voit jamais les publications d’un(e) ami(e) précis(e).

C’est « normal », puisqu’il n’y a en réalité qu’un certain pourcentage des publications de nos amis que l’on voit.

La raison est simple, Facebook cache délibérément certaines publications à l’aide de son algorithme.

Pourquoi l’algorithme de Facebook cache des publications

Pour comprendre comment voir davantage le contenu de nos amis, il est important de comprendre pourquoi l’algorithme de Facebook ne nous montre pas toutes les publications.

La raison est simple, Facebook veut s’assurer que l’on passe le plus de temps possible sur son réseau social.

Plus on passe de temps sur Facebook, plus on va voir de publicités. Et plus on voit de publicités, plus Facebook génère de l’argent!

C’est dans cette optique que Facebook enregistre tous nos comportements. Que ce soit les publications qu’on aime, qu’on commente, qu’on partage, les liens sur lesquels on clique, etc.

Toutes ces informations permettent à Facebook de savoir nos centres d’intérêts, ce qui lui sert pour du ciblage publicitaire et, vous l’aurez compris, pour contrôler nos fils d’actualité.

Étant donné que Facebook perd de plus en plus d’utilisateurs aux profits de compétiteurs comme Tik Tok, Mark Zuckerberg et son équipe veulent s’assurer que ce qu’on voit sur le fil d’actualité soit le plus pertinent et intéressant pour nous.

Si on allait sur Facebook et qu’on n’y voyait jamais quelque chose d’intéressant, bien on n’y retournerait plus. Et ne plus y retourner implique pour Facebook qu’ils vont perdre des revenus publicitaires.

Étant donné que le modèle économique de Facebook repose sur la publicité et la collecte d’informations, il faut impérativement que ses utilisateurs restent le plus possible sur sa plateforme.

Cet algorithme de Facebook est loin de partir même qu’il est appelé à se renforcer. Dans une entrevue en juin 2022, Mark Zuckerberg expliquait vouloir donner encore plus de place à l’intelligence artificielle pour nous présenter du contenu. Il veut ni plus ni moins copier l’algorithme de Tik Tok.

« Nous passons d’un modèle où la plupart des contenus que vous voyez sur Facebook et Instagram viennent de vos amis ou des gens que vous suivez à un modèle ou davantage de contenu est sélectionné par une intelligence artificielle. »

Bref, on n’est pas sorti du bois si on veut davantage de publications de nos amis.

Comment Facebook détermine les publications que l’on voit?

Puisque l’algorithme de Facebook cherche à nous afficher seulement du contenu pertinent pour nous, il faut donc comprendre comment il détermine ce qui est pertinent pour nous.

La réponse passe par les signaux qu’on lui envoie.

Rappelez-vous ce qu’on disait précédemment, Facebook enregistre tous nos comportements. C’est ça les signaux!

Il y a des centaines de signaux pris en compte par Facebook, mais les principaux et les plus faciles à contrôler de notre côté sont:

Si on aime une publication

Si on partage une publication

Le type d’appareil qu’on utilise

Si on commente une publication

Le temps passé à lire une publication

Le moment où l’on consulte une publication

Si on réagit à une publication (j’adore, haha, wouah, triste, colère)

Chaque signal a un poids différent dans l’algorithme. Par exemple, une réaction de type j’adore ou wouah a bien plus de poids qu’une simple mention: j’aime!

Une fois tous ces signaux enregistrés, l’algorithme de Facebook attribue ensuite un score de pertinence qui lui permet de classifier les publications qu’on voit ou non. C’est à partir de ce score qu’il va déterminer à quel moment il est plus propice de nous afficher, ou non, certaines publications sur notre fil d’actualité.

Quoi faire pour voir plus de publications Facebook de nos amis?

Une fois que l’on comprend pourquoi Facebook cache certaines publications et comment il détermine ce qui est pertinent pour nous, il devient facile de jouer avec l’algorithme afin de voir davantage les publications de nos amis.

Le principe est donc simple, il faut interagir au maximum avec les publications de nos amis pour envoyer les signaux dont on parlait précédemment!

Si on veut voir davantage de publications d’un ami qui n’est pas dans notre fil, bien on doit carrément se rendre sur page et interagir avec ces publications.

L’algorithme de Facebook comprendra alors que les publications des amis avec lesquelles on interagit sont pertinentes et il va donc nous en présenter davantage.

En complément, on peut ajouter jusqu’à 30 personnes que l’on détermine comme nos amis favoris afin que leur contenu soit priorisé.

Augmentez les chances de voir les publications Facebook de vos amis en les ajoutant à vos favoris

Quoi faire pour voir plus de publications d’une page Facebook?

Qu’en est-il d’une page Facebook d’une entreprise ou d’une personnalité dont on souhaite voir davantage de publications? Par exemple, la page officielle de François Charron!

Depuis 2018, Facebook pénalise le poids de ces pages dans son algorithme.

Le principe des signaux s’applique ainsi encore pour ces pages. On doit interagir avec leurs publications pour accroître les chances d’en voir sur notre fil d’actualité.

Un autre truc que l’on peut appliquer, c’est de placer une page comme étant une de nos pages favorites et même activer les notifications pour chaque nouvelle publication. Un bon moyen de s’assurer de ne rien manquer!

Comment gérer les favoris et les notifications sur une page ou un groupe Facebook?