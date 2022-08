Utilisez-vous les emojis les plus populaires? Voici le palmarès de 2022

Comme chaque année, le site web Emojipedia nous présente son classement des 10 emojis les plus utilisés sur les différentes plateformes et supports incluant les téléphones intelligents, tablettes, portables et ordinateurs ainsi que les réseaux sociaux durant la dernière année.

Peu importe l’appareil intelligent que l’on préfère entre le téléphone, la tablette ou l’ordinateur, on utilise beaucoup les emojis pour communiquer des émotions qui sont parfois perdues à travers les mots.

Quand on y pense, c’est plus que la grande majorité des gens utilisent des emojis dans leurs conversations.

C’est dans cette optique que le site web d’Emojipedia, l’équivalent du dictionnaire en ce qui concerne les emojis, a analysé un total de 463 millions de tweets publiés dans l’année pour répertorier les emojis qui ont été le plus utilisés entre septembre 2021 et juillet 2022.

Les emojis les plus populaires de 2022

Emojipedia a décidé de présenter les emojis les plus populaires selon un top 10 et en trois catégories.

Top 10 des emojis les plus utilisés de l’année 2022

Visage qui retient ses larmes Mains en forme de cœur Visage qui fond Visage avec un œil qui regarde entre les doigts Visage qui fait le salut Doigts pincés Visage avec les yeux ouverts et la main sur la bouche Bulles Visage en ligne pointillée Visage avec la bouche en diagonale

Crédit photo: Emojipedia

Puisque l’emphase a cette année été mise sur les emojis les plus récents, si on compare avec le palmarès de 2021, on remarque plusieurs différences :

Les emojis les plus utilisés durant l’année 2022 sont très différents à ceux utilisés en 2021.

Unicode présente aussi l’emoji selon deux catégories: le visage qui fond comme celui qui représente le plus l’année 2022 et le cœur rose comme l’emoji le plus attendu de 2022.

Crédit photo: Emojipedia

Finalement, le cœur rouge s’est vu récompensé du prix « Lifetime Achievement », ou « Accomplissement de toute une vie » en français.

Ce prix vise à récompenser les emojis les plus populaires et les plus utilisés parmi la liste, qu’ils soient anciens ou plus récents.

Crédit photo: Emojipedia

Bref, même en 2022 l’amour est toujours au rendez-vous, et comme on dit, tant qu’il y a de l’amour, il y a de l’espoir!

