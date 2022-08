Ne manquez plus d’internet et de Wi-Fi en vacances grâce à ce petit routeur de voyage

Quand vous allez en voyage seul ou en famille, pour de simples vacances, faire du camping ou pour voyager en VR, avoir accès à internet est toujours pratique. Que ce soit sur vos téléphones, tablette et ordinateur portable, un routeur de voyage vous permettra de créer un petit réseau Wi-Fi personnel et de naviguer sur internet en tout temps, même sur la route.

Quand vient le temps de partir en voyage, que ce soit pour le camping ou avec notre VR, les réseaux Wi-Fi que nous rencontrons en cours de route sont parfois de qualité moyenne, lente et souvent peu sécuritaire.

Et que dire si nous sommes en mouvement, comme sur l’autoroute par exemple, le signal Wi-Fi est simplement inexistant.

Quand nous sommes en famille ou avec des amis, pouvoir bénéficier d’un réseau Wi-Fi en tout temps, même sur la route, devient rapidement une solution pratique.

Il y a bien la possibilité de créer un point d’accès à partir de notre téléphone, mais ceci gruge rapidement la batterie de notre appareil.

C’est à ce moment que l’achat d’un routeur de voyage peut devenir une solution intéressante. Nous pouvons ainsi nous créer un petit réseau Wi-Fi personnel et utiliser internet tout au long nos vacances.

Comment fonctionne un routeur de voyage

Un routeur de voyage, comme le TP-Link M7300 ou celui-ci est un petit routeur portatif qui permet de créer un réseau Wi-Fi grâce au réseau cellulaire.

C’est en insérant une carte SIM à l’intérieur que le routeur se connectera au réseau cellulaire pour nous offrir un signal Wi-Fi qui sera accessible aux gens de notre entourage.

En voyage, en vacance ou en camping, le TP-Link M7300 permet de créer un mini réseau Wi-Fi à l’aide d’une carte SIM.

Nous pouvons utiliser notre propre carte SIM de notre téléphone, l’inconvénient est qu’il sera impossible pour les gens de nous rejoindre à notre numéro de téléphone ou par messagerie texte.

Si on ne veut pas utiliser sa propre carte SIM, il nous faut alors nous en procurer une nouvelle auprès d’un fournisseur mobile. L’idéal est d’opter pour une carte SIM prépayée.

Par la suite, il suffira d’y connecter votre téléphone, tablette ou ordinateur portable à ce nouveau réseau Wi-Fi comme nous le ferions à la maison.

Les avantages d’acheter une carte SIM locale en voyage pour notre téléphone intelligent

Une application complète pour gérer son Wi-Fi

Il est par ailleurs assez facile de configurer et gérer notre réseau Wi-Fi fourni par le routeur TP-Link M7300 ou celui-ci . On peut le faire via l’application mobile pour appareils iOS et Android, ou à l’aide d’un navigateur web tel que Chrome, Edge, Safari, etc.

Nous pouvons changer le nom du réseau, changer le mot de passe de notre réseau Wi-Fi, mais aussi de connaitre la qualité du réseau cellulaire auquel le routeur de voyage reçoit le signal cellulaire.

Il est aussi possible de voir en temps réel le nombre total de données que nous avons utilisé. Cette fonction s’avère pratique pour bien gérer notre forfait internet et surtout pour ne pas dépasser si notre forfait n’est pas illimité.

Le maximum d’appareils qui peuvent se connecter simultanément au TP-Link M7300 est de 11. Et c’est toujours grâce à l’application ou par le navigateur web que nous pouvons contrôler qu’elle appareil peut ou non accéder au réseau Wi-Fi.

Un routeur de voyage sans-fil avec batterie

La raison pour laquelle on parle de l’appareil comme un routeur de voyage, c’est grâce à son petit format et sa portabilité. Le TP-Link M7300 ou celui-ci fonctionne sans-fil grâce à sa batterie amovible de 2000 mAh. Ceci nous procure grosso modo une autonomie d’environ 8h.

Et chose beaucoup plus rare, il est possible d’acheter plusieurs batteries amovibles et les interchanger quand l’une devient trop faible.

Ce routeur de voyage fonctionne sans fil, disposant d’une batterie de 2000 mAh procurant environ 8 heures d’autonomie.

Très petit et assez compact, il est parfait pour le mettre dans un sac à dos ou ses poches de pantalon. Il est encore plus pratique quand vient le temps de l’utiliser en voiture ou en VR pour ainsi continuer d’avoir le Wi-Fi tout au long du voyage.

La recharge du TP-Link M7300 ou celui-ci se fait par simple branchement USB. Nous aurions aimé avoir un port USB -C au lieu d’un microUSB. Les connexions USB-C étant de plus en plus populaires, cela exige d’apporter avec nous un fil supplémentaire si celui de notre téléphone ou tablette est différent.

Le TP-Link M7300 dispose également d’une fente pour carte MicroSD, pouvant accueillir une carte allant jusqu’à 32Gb. Il est possible avec cette carte de partager directement les photos et vidéos que nous avons pris de notre propre appareil et les partager aux autres utilisateurs qui sont également branchés avec nous sur le petit routeur.

Le TP-Link M7300 est disponible en ligne au prix de 192$

En savoir plus et acheter en ligne le TP-Link M7300 ou celui-ci