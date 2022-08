Comment les fraudeurs réussissent-ils à vous faire verser un dépôt sur Marketplace

Vous trouvez le véhicule motorisé, le VR ou encore la roulotte de vos rêves en ligne sur un site de petites annonces comme Facebook Marketplace, Kijiji, LesPAC et autre et le vendeur vous demande de lui donner un dépôt de réservation? C’est peut-être une fraude très élaborée dans laquelle même le plus averti des acheteurs peut tomber et qui pourrait vous coûter gros. On vous explique comment la reconnaître.

Quand on veut s’acheter une roulotte ou un VR usagé, on a souvent tendance à aller directement sur les sites de petites annonces en ligne parce que les détaillants ont habituellement un inventaire très limité.

Malheureusement, comme certains en ont fait l’expérience avec l’arnaque du facteur UPS ou celle de la location de propriété, les Marketplace de ce monde ne sont pas dépourvus de fraudeurs et d’escrocs.

Justement, des journalistes de TVA ont rapporté que plusieurs personnes de Rimouski étaient tombées dans un piège très bien ficelé en voulant s’acheter une roulotte.

Puisque n’importe qui pourrait se faire prendre d’une telle façon, c’est bien important de comprendre le mode d’opération de ces arnaqueurs pour ne pas se faire piéger.

Encore le modus operandi du sentiment d’urgence

Après avoir magasiné pendant des heures et finalement trouvé le VR, la roulotte ou le motorisé de rêve, la victime écrit au vendeur du site de petites annonces pour lui demander s’il est toujours disponible.

Bonne nouvelle, c’est le cas. Par contre, puisque le vendeur est loin et que ce qu’il vend est en demande, il veut s’assurer de ne pas perdre son temps et demande un dépôt de réservation.

Premier signal d’alarme: on je devrais jamais accepter d’en donner un, pour quelque raison que ce soit. Même si on pense qu’on a trouvé la perle rare.

Étant convaincu d’être tombé sur la perle rare, l’acheteur accepte et cédule un rendez-vous pour s’assurer que tout est conforme à l’annonce.

Ce n’est que la journée de la visite, en plein milieu de la route, que la victime reçoit un message de la part du « vendeur » qui l’informe qu’il est sur le point de vendre le VR à quelqu’un de plus offrant.

Deuxième signal d’alarme: Les fraudeurs et les escrocs jouent toujours sur le sentiment d’urgence, c’est bien connu.

Ils essaient constamment de créer un stress chez nous pour nous faire prendre des décisions qui ne sont pas éclairées.

Rapidement, c’est l’acheteur qui doit soudainement faire ses preuves et sans surprise, la solution, c’est d’envoyer plus d’argent.

Puisque la personne visée est déjà partie de chez elle, qu’elle a déjà fait beaucoup de route pour visiter la roulotte et qu’elle ne veut pas perdre tout le temps qu’elle a déjà mis dans ce projet, elle est beaucoup plus susceptible d’accepter.

Vous devinez bien comment tout ça se termine: en arrivant au point de rendez-vous, on voit bel et bien le motorisé ou la roulotte en question sur le terrain, on sonne à la porte, mais la personne n’a absolument aucune idée de ce qui est en train de se passer. Elle ne vend rien.

Je me permets un dernier petit conseil: pour avoir fait toute la démarche d’acheter un VR usagé pour mon projet Pimp ton VR, laissez-moi vous confirmer que vous ne voulez pas acheter un motorisé de la sorte aussi vite que ça.

Au contraire, l’inspection de préachat est primordiale, et si elle ne passait pas le test, vous ne feriez pas l’achat de toute façon.

Bref, ça ne vous sert à rien de donner aveuglément de l’argent de dépôt surtout pas aussi tôt dans le processus d’achat!

