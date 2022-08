Le BBQ et ses accessoires indispensables pour ceux qui voyagent léger

Avis aux amateurs de camping ou encore de cyclotourisme, le Biolite CampStove est le BBQ qu’il vous faut si vous préférez voyager léger. En plus, il est compatible avec une multitude d’accessoires, comme le réchaud à bois qui cuit les aliments et produit de l’énergie électrique ainsi que la machine à café de type « Bodum » qui prépare jusqu’à 6 tasses en quelques minutes.

Je ne sais pas pour vous, mais même si je suis en camping, j’aime bien être confortable et avoir un feu, un bon repas, quelques lumières en soirée, un peu de batteries pour mon téléphone et ma tablette, etc.

Seulement en camping, à moins d’avoir un VR ou une tente-roulotte, ce n’est pas toujours pratique d’amener autant de bagages.

En plus, si on voyage à vélo ou qu’on dort dans une simple tente, on n’a pas carrément pas de place dans notre sac pour une batterie portative, un BBQ, une bouilloire, etc.

C’est là que Biolite est particulièrement utile puisque le réchaud à bois nous permet de faire tout ça avec de petits accessoires tout ça en produisant automatiquement de l’énergie grâce à la chaleur du feu!

En plus de faire du feu, la génératrice CampStove produit assez d’énergie pour recharger un téléphone.

Une génératrice pour avoir du feu… et de l’énergie

Avant de s’intéresser aux multiples accessoires Biolite qui sont disponibles, je dois absolument vous parler de la génératrice CampStove puisque c’est elle qui alimente tout le reste.

Celle-ci est alimentée par un feu de bois, ce qui la rend très performante. Pour la partir, on a la possibilité d’utiliser des cubes allume-feux, mais sinon, n’importe quels brindilles ou bouts de bois qui se trouvent sur notre chemin fait amplement le travail.

Toute cette puissance et cette facilité à faire naître les premières flammes s’expliquent par la présence d’un ventilateur situé à la base de la cuve de combustion.

Ce système de ventilation est lui-même alimenté par l’électricité produite par le feu des petites branches qui brûlent dans la cuve en acier inoxydable.

En gros, vous produisez vous-même votre énergie grâce à la chaleur du feu! Celle-ci est emmagasinée dans une banque d’alimentation à laquelle on peut connecter n’importe quel appareil pouvant se charger par câble USB: téléphone, appareil photo, GPS, lecteur MP3, etc.

On parle d’un investissement initial d’environ 200$ pour la génératrice, mais quand on y pense, c’est non seulement beaucoup moins encombrant qu’un sac de briquettes et en plus, l’énergie créée permet de recharger un téléphone ou une tablette.

Un aperçu des divers accessoires que l’on peut ajouter à la génératrice CampStove.

Cuire des aliments et faire du bon café

Parmi les accessoires incontournables, on retrouve la grille de cuisson BioLite Portable Grill. En gros, il s’agit d’une grille de table que l’on accroche à la génératrice pour se faire à manger.

Pour 70$, on peut y cuisiner nos plats préférés sur notre feu de bois et ça fonctionne très bien. Casseroles, steaks, hamburger, brochettes de légumes, bref, rien n’est trop gros pour elle.

Pour vous donner une idée, la grille en acier permet de cuire jusqu’à 4 hamburgers, ce qui correspond à 55″ d’espace de cuisson. Le plus beau dans tout ça? Elle ne pèse que 1,88 lb.

Le Portable Grill de Biolite, alimenté par la génératrice, permet de cuire pratiquement n’importe quoi.

Puis, si vous êtes comme moi, même en camping aux fins fonds du bois, je dois impérativement avoir ma dose quotidienne de caféine.

C’est pour des amoureux du café comme moi que la compagnie Biolite a pensé concevoir une machine faite expressément pour le camping.

Ces derniers ne réinventent pas la roue, alors qu’il s’agit d’une technique de préparation de café similaire aux « Bodums ».

En gros, le KettlePot, c’est essentiellement un récipient de 1,5 litre en acier inoxydable que l’on remplit d’eau et que l’on fait chauffer grâce à la génératrice CampStove. Son prix? 70$.

L’ensemble KettlePot & CoffeeSet de Biolite est parfait pour boire son café n’importe où en camping.

Une fois l’eau à la température voulue, on y dépose notre café moulu et on insère le filtre tout doucement en laissant infuser le café quelques minutes.

Quand l’infusion est à notre goût, on a juste à pousser le filtre lentement jusqu’au fond à l’aide de la tige. Ensuite, on met en place le couvercle fourni pour verser sans dégât notre breuvage. Reste plus qu’à servir dans nos tasses préférées ou dans le petit récipient inclus.

Un des avantages d’utiliser notre propre café moulu en camping, c’est que c’est sans danger pour l’environnement. Une fois terminé, si on n’a pas de poubelle à notre disposition, il est tout à fait sécuritaire de jeter le marc en forêt.

D’ailleurs, ce dernier est un excellent engrais naturel et favorise le développement de bactéries pour décomposer les déchets organiques.

Parmi les différents accessoires d’éclairage de Biolite, la SiteLight fait la plus belle ambiance chaleureuse.

Rester éclairé toute la soirée

Vous vous rappelez l’énergie produite avec la génératrice CampStove? Outre pour recharger nos appareils technos, elle peut aussi servir à alimenter les nombreux accessoires d’éclairage de Biolite.

Petit coup de cœur pour la SiteLight, quatre petites lumières reliées par un long câble de 10 pieds permettant de les installer autour du campement ou les suspendre à un arbre.

Il est possible de contrôler l’intensité de l’éclairage et on peut en connecter jusqu’à 4 ensembles pour couvrir une superficie totale de 40 pieds.

Vraiment, ces accessoires de camping valent la peine qu’on s’y attarde et rares sont les commentaires négatifs à leur sujet!

