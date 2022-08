Comment rentabiliser le départ imminent des Air Miles chez IGA et compagnie

Empire Company Limited, le géant qui possède entre autres les épiceries IGA, Sobeys, Les Marchés Tradition et Rachelle Béry, est maintenant copropriétaire de Scène+. Résultat, ces épiceries ne donneront plus de points Air Miles, mais plutôt des points Scène+. On vous explique ce que ça signifie pour les cartes de crédit et leurs récompenses, mais surtout laquelle choisir pour rentabiliser le plus possible vos achats et obtenir les meilleures ristournes possibles.

D’ici le début de 2023, ceux qui étaient habitués à faire leur épicerie et d’accumuler des points Air Miles devront faire une croix sur ce programme de récompense.

Beaucoup de clients de ces épiceries s’étaient pris des cartes de crédit spécifiques pour accumuler plus rapidement leurs points et profiter de plus grosses ristournes.

Par contre, bientôt ce sera plutôt les points Scène+ que l’on pourra accumuler dans les IGA, Sobeys, Marchés Tradition et Rachelle Béry.

Pour vous aider à avoir les plus gros avantages possibles, nous avons créé une sélection des 5 meilleures offres de cartes de crédit Scène+ au Québec pour obtenir davantage de points lors de votre épicerie, entre autres chez IGA.

Quels sont les avantages des points Scène+

Contrairement à la croyance populaire, les points Scène+ ne servent pas uniquement à accumuler des points chez Cineplex et à les échanger contre des films ou un popcorn gratuit.

Si c’est effectivement une possibilité, ça sert aussi entre autres à accumuler des points et de les échanger facilement contre des récompenses comme des repas, des divertissements, des articles, mais aussi sur des voyages et des crédits sur le compte.

Quels sont les avantages des cartes de la Banque Scotia

Comme je le disais, outre pour être utilisées dans les cinémas, les cartes de la Banque Scotia sont aussi très appréciées des grands amateurs de voyages.

D’abord, parce que c’est possible de se procurer l’une des trois cartes qui ne facturent aucuns frais quand on fait des transactions en devises étrangères, chose très utile quand on voyage.

Puis, plus spécifiquement, la Banque Scotia propose la carte « Visa Passeport », très populaire chez les voyageurs puisque Visa est plus largement acceptée que les American Express dans le monde.

En plus, elle offre aussi six accès aux salons d’aéroports et ça, on s’entend que c’est un gros plus quand on voyage souvent par avion.

Puis, très bientôt, les cartes Visa et American Express de la Banque Scotia deviendront un incontournable pour tous ceux qui font leur épicerie dans les IGA, Marchés Tradition et Rachelle Béry de ce monde.

Par exemple, la Carte American Express Or de la Banque Scotia offrira entre autres 6X les points chez IGA, sans compter tous les points à accumuler ailleurs incluant 5 points dans les autres épiceries, 5 points dans les restaurants et 3 points pour essence et les transports en commun.

La Carte Visa Infinite Passeport Banque Scotia offrira 3X les points chez IGA et les cartes American Express de la Banque Scotia et Visa SCÈNE+ offriront aussi 3X les points chez IGA, mais sans aucuns frais annuels.

Disons qu’au niveau de la remise en argent, on est loin de la ristourne « classique » des autres cartes de crédit qui nous donnent d’environ 2% de récompense quand on fait l’épicerie!

Bien que sujet à changements, un aperçu des meilleures cartes avec points Scène+ actuelles.

Les 5 meilleures cartes pour obtenir des points Scène+

Histoire de vous aider à faire le choix le plus éclairé et le plus rentable possible, vous pouvez utiliser mon comparateur de cartes de crédit de deux manières.

D’abord, vous pouvez vous rendre sur la page réservée aux cinq meilleures cartes de crédit avec récompenses de points Scène+.

Vous verrez le tableau comparatif qui inclut toutes les informations de base, notamment les différentes primes de bienvenue, une estimation de la valeur de la prime la première année, les frais annuels et le taux d’intérêt.

Puis, chacune des cartes est décrite plus en détail, ce qui nous permet d’en apprendre plus sur ses caractéristiques principales avant de décider si on désire postuler ou non, par exemple:

Le % de remise en argent les premiers mois;

Les inclusions, comme des assurances, la couverture des frais la première année, etc., et plus encore;

Le % de remise en argent selon les catégories d’achats comme l’épicerie, l’essence, les factures, etc.

Évidemment, puisque le comparateur agit comme une base de données, il est constamment mis à jour selon les dernières offres du marché. La date limite des primes spéciales est toujours affichée, mais peut quand même changer.

Vous pouvez aussi utiliser mon comparateur général et remplir le formulaire détaillé pour obtenir des recommandations.

Puisqu’on a tous une réalité et des comportements d’achats différents, ce n’est pas possible pour moi de de dire quelle est la meilleure carte.

C’est la raison pour laquelle vous pouvez aussi vous rendre sur la page d’accueil de mon comparateur et de remplir le formulaire de tous vos intérêts et limitations pour recevoir une liste de cartes personnalisées.

À cet endroit, c’est à vous de cocher les cartes qui vous sont proposées et de les comparer plus en détail avec l’outil complet.

Peu importe la manière de fonctionner qui vous rend le plus à l’aise, c’est tout à fait possible de postuler pour une carte d’une manière ou d’une autre.

Après tout, le but ultime, c’est que vous trouviez une carte qui convient 100% à vos besoins pour que votre prime annuelle soit la plus avantageuse possible.

