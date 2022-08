Ce solde de 3 jours vous fait profiter de plusieurs centaines de rabais exclusifs

Si vous avez envie de célébrer l’été en vous gâtant, vous ne voulez pas manquer pas le solde de 3 jours de Best Buy! Ces offres d’une durée limitée, qui prennent fin le 14 juillet, vous permettent de faire des économies sur tout, des écouteurs aux tablettes, en passant par les télévisions, les ordinateurs, la domotique et même les produits lifestyle.

La saison du déménagement est terminée, l’été peut officiellement commencer et quoi de mieux que de célébrer le temps chaud que de se gâter tout en faisant des économies?

Justement, pendant trois jours seulement, Best Buy lance un immense solde. Jusqu’au 14 juillet 2022, on peut donc profiter de rabais sur une tonne de produits de tous les jours et pour tous les goûts, qui touchent autant à la techno qu’au lifestyle.

Voici donc la liste des aubaines de Best Buy qui ont attiré notre attention selon les différentes catégories de produits, mais si vous voulez en voir plus, sachez que des centaines d’offres supplémentaires font au total partie de la vente.

À noter que les articles précédés d’un astérisque sont en rabais les journées des 12 et 13 juillet 2022 seulement. Les autres sont en spécial pendant 3 jours, du 12 au 14 juillet 2022.

Voir l’ensemble de la promotion de trois jours de Best Buy

Rabais sur les ordinateurs portables, de bureau et de jeux

100$ de rabais sur l’ordinateur de jeu Predator Orion, SSD 1To, Core i5-11400F de Acer à 1099$

150$ de rabais sur l’ordinateur portable Aspire 3, 15,6 po, SSD 128Go de Acer à 349$

230$ de rabais sur l’ordinateur Aspire TC, SSD 256Go de Acer à 569$

250$ de rabais sur l’ordinateur portable IdeaPad 3i, 15,6 po, SSD 256Go de Lenovo à 449$

280$ de rabais sur l’ordinateur de jeux, SSD 512Go Nitro 50 Ryzen R5-5600G de Acer à 899$

400$ de rabais sur l’ordinateur de jeu Predator Orion, SSD 1To, Ci7-12700F de Acer à 1899$

400$ de rabais sur l’ordinateur de jeu Predator Orion, SSD 1To, Ci7-12700 de Acer à 2599$

500$ de rabais sur l’ordinateur de jeu Predator Orion, SSD 1To, Ci7-12700K de Acer à 4499$

600$ de rabais sur l’ordinateur de jeu Predator Orion, SSD 1To, Ci7-12700F de Acer à 1999$

700$ de rabais sur l’ordinateur de jeux, SSD 512Go Nitro 50 Ryzen R7-5700G de Acer à 1599$

Rabais sur les tablettes

*20$ de rabais sur la tablette de lecture noire Libra 2 7po de Kobo à 199$

*20$ de rabais sur la tablette de lecture blanche Libra 2 7po de Kobo à 199$

30$ de rabais sur la tablette de lecture Clara HD 6po de Kobo à 119$

30$ de rabais sur la tablette de lecture Sage HD 8po de Kobo à 269$

40$ de rabais sur le iPad Air 2020 10,9po, 256Go de Apple à 859$

200$ de rabais sur le iPad Air 4, 10,9po, 256Go de Apple à 879$

230$ de rabais sur la tablette Yoga Tab, 11 po, 128Go de Lenovo à 199$

230$ de rabais sur la tablette Surface Pro 8, 13po, 256Go de Microsoft à 1299$

Rabais sur les périphériques et accessoires informatiques

50$ de rabais sur la souris de jeu optique Basilisk V2 de Razer à 49$

*50$ de rabais sur le casque de jeu sans fil Barracuda X de Razer à 89$

*50$ de rabais sur l’étui-clavier pour iPad Pro de 11 po de Logitech à 199$

*50$ de rabais sur l’étui-clavier pour iPad Air 4 et 5e gen. de Logitech à 199$

*57$ de rabais sur le disque SSD externe USB 3.2 2To T7 de Samsung à 289$

60$ de rabais sur le disque SSD interne NVMe 970EVO Plus 1To de Samsung à 139$

70$ de rabais sur le disque SSD interne NVMe PCI-e 980 Pro 1To de Samsung à 199$

100$ de rabais sur le moniteur de jeu 240Hz, 27 po, Rop Swift de Asus à 899$

150$ de rabais sur le moniteur FreeSync 165Hz, 32 po, Odyssey G3 de Samsung à 329$

200$ de rabais sur le moniteur de jeu DEL 1440p, 27 po, UltraGear de LG à 399$

Rabais sur les télévisions

*70$ de rabais sur le téléviseur Android HDR DEL UHD 4K de 58 po de Hisense à 499$

*300$ de rabais sur le téléviseur Tizen HDR QLED UHD 4K de 65 po de Samsung à 1699$

*400$ de rabais sur le téléviseur Tizen HDR QLED UHD 4K de 65 po Le Cadre de Samsung à 2299$

Rabais sur les haut-parleurs, barres de son, systèmes de son et écouteurs

60$ de rabais sur la barre de son TY-SBX130 de Toshiba à 89$

*65$ de rabais sur le casque d’écoute Bluetooth Elite 45h de Jabra à 64$

80$ de rabais sur le haut-parleur 100 W CSR de Polk Audio à 69$

*80$ de rabais sur les écouteurs boutons 100 % Elite 7 Pro de Jabra à 179$

90$ de rabais sur les écouteurs boutons 100 % sans fil Live 300TWS de JBL à 129$

100$ de rabais sur la paire de haut-parleur 140 W YU de Kanto à 249$

150$ de rabais sur les écouteurs bouton WI-SP600N de Sony à 49$

250$ de rabais sur le récepteur Ultra HD 4K 7.2 canaux TX-NR696 d’Onkyo à 799$

300$ de rabais sur la barre de son 7.1.2 canaux HW-Q900A de Samsung à 999$

800$ de rabais sur la barre de son 5.1 canaux de Klipsch à 1099$

Rabais sur les appareils domotiques et maisons intelligentes

100$ de rabais sur la télécommande de porte de garage intelligente MyQ de Chamberlain à 99$

100$ de rabais sur la serrure intelligente Bluetooth DB1W-A-BL de Alfred à 139$

130$ de rabais sur le système de sécurité de 6 caméras 4K de Swann à 449$

Rabais sur les appareils et produits lifestyle

*60$ de rabais sur les lunettes de soleil intelligentes et audio Anzu de Razer à 89$

70$ de rabais sur la cafetière à filtre programmable 10 tasses de Smeg à 279$

180$ de rabais sur le batteur sur socle Precision Master Pro de Cuisinart à 319$

