Testez les nouvelles fonctionnalités d’iOS avant tout le monde grâce aux versions bêta d’Apple

Ce programme d’Apple vous permet de mettre la main en premier sur les nouvelles fonctionnalités d’une mise à jour iOS pas officiellement lancée. Testez avant les autres utilisateurs les versions bêta sur votre appareil iPhone ou iPad.

Vous êtes détenteur ou détentrice d’un iPhone, iPad, Mac, Apple TV, Apple Watch? C’est possible de vous inscrire au programme d’Apple pour télécharger les nouvelles fonctionnalités à l’avance.

Ce programme se nomme le Programme de logiciels bêta d’Apple. Pour participer à la conception des nouveaux logiciels Apple en testant les préversions, il suffit de s’inscrire pour devenir membre et ainsi avoir accès à cette primeur avant les autres.

Téléchargez les nouvelles fonctionnalités d’une mise à jour iOS en primeur

Pour mettre la main en premier sur les nouvelles fonctionnalités d’une mise à jour iOS, on doit d’abord s’inscrire au programme d’Apple pour devenir membre. Ensuite, on a accès aux versions bêta, on peut les tester directement sur notre appareil et on transmet nos commentaires par la suite.

Pour s’inscrire, on doit d’abord entrer notre identifiant Apple accompagné de notre mot de passe et accepter l’Accord. Ensuite, il suffit de sélectionner l’appareil pour lequel on veut installer les préversions. Un iPhone, iPad, Mac, Apple TV ou Apple Watch?

Sous chaque appareil, on a qu’à bien suivre les étapes:

On inscrit son appareil avec lequel on veut tester.

On est notifié lorsqu’une nouvelle version bêta est disponible et on peut l’installer directement via la fonctionnalité Mise à jour logicielle.

Si l’on rencontre un bogue ou un problème, on peut envoyer une évaluation sur l’app Assistant d’évaluation (inclus dans la version bêta).

C’est donc gagnant gagnant! On a accès en premier aux nouveautés et Apple reçoit notre aide pour améliorer et peaufiner certains détails qui fonctionnent moins bien avant le lancement officiel.

C’est donc savoir qu’il y a de nombreuses étapes avant de sortir une nouvelle mise à jour accessible à tous les utilisateurs.

Mais attention! Il faut savoir qu’en téléchargeant les versions bêta sur notre appareil iOS, on s’expose à certains bogues. Il faut seulement prévoir le coup, comme ce ne sont pas les fonctionnalités finales. C’est justement dans le but de tester le tout et d’aider les développeurs.

Devenez un bêta-testeur pour Apple dès aujourd’hui en vous inscrivant au programme et testez les préversions avant la sortie officielle!

