Éloignez les moustiques grâce à ce système écologique contrôlé par l'assistant d’Amazon ou de Google

Le système intelligent et écologique LIV de Thermacell fonctionne avec Alexa d’Amazon et l’assistant Google. Il éloigne les moustiques et évite qu’on se fasse piquer. Il est idéal pour la maison, le camping ou pour la terrasse.

Lorsque l’été arrive, ça rime avec moustiques, mouches et ces nombreuses bibittes. Chaque hiver on l’oublie, mais ce n’est pas très long qu’on se souvienne à quel point c’est désagréable.

Passer du temps dehors, dans notre cour ou sur notre terrasse, c’est sur qu’on aime ça, mais le soir, si se fait dévorer par les moustiques, on n’a pas d’autre choix que d’entrer à l’intérieur.

Sur le marché, différents produits et systèmes existent pour faire fuir les moustiques. C’est assez difficile de faire un choix et de se procurer ce qui fonctionne vraiment.

Évidemment, si l’on planifie de passer la soirée à l’extérieur, on peut se vêtir de la tête au pied et s’asperger de chasse-moustique. Par contre, non seulement ce n’est pas la solution la plus écologique et la plupart du temps, on s’entend, mais ça ne sent pas très bon!

Un système antimoustique intelligent et écologique

Thermacell propose le système antimoustique intelligent LIV, qui crée une zone de protection autour d’où on l’installe. En plus d’être intelligent, il est écologique! Il est simple d’utilisation, alors qu’on a qu’à l’installer dans le gazon ou au sol à l’extérieur.

L’ingrédient actif utilisé pour repousser les moustiques contient 5.5% de métofluthrine, une molécule synthétique enregistrée auprès de l’EPA. Cet ingrédient s’inspire d’un répulsif naturel présent dans les fleurs de chrysanthème, odeur que les moustiques n’aiment évidemment pas.

Le système LIV fonctionne en réchauffant une cartouche de répulsif liquide à l’intérieur de l’appareil, pour diffuser dans l’air un nuage invisible et inodore autour de nous. La cartouche dure environ 40 heures et Thermacell partage que son efficacité est d’environ 93%.

Voici un aperçu d’un répulsif du système intelligent antimoustique LIV de Thermacell.

Comment le mettre en marche? Le système est géré par un hub qui se branche à une prise extérieure. Il peut alimenter jusqu’à cinq répulsifs à la fois. Ensuite, on le connecte à une application via une connexion wifi et à partir de là, on peut le contrôler.

En plus, si on a un haut-parleur muni d’un assistant vocal de Google ou d’Amazon, on peut contrôler le LIV avec notre voix.

Si c’est le tout premier système antimoustique qui se contrôle à l’aide d’une application, le hic, c’est qu’il n’est pas donné. Il se détaille à partir de 699$ US pour un ensemble de trois répulsifs et un hub et protège environ 945 pieds carrés.

On peut également se procurer le système en paquet de quatre pour 799$ US et dans ce cas, il couvre 1260 pieds carrés. Ou encore, un ensemble de cinq à 899$ US pour une protection de 1600 pieds carrés.

Pour ce qui est des cartouches de remplacement, on parle de 120$ US pour un paquet de 6 (40 heures chacune)!

C’est assez dispendieux, mais l’alternative à ce type de protection est un système de pulvérisation chimique qui nécessite de payer une entreprise une fois par mois pour venir appliquer ce produit dans la cour.

Aussi, il se transporte bien, donc on peut l’utiliser pour le camping, pour une sortie en plein air ou simplement pour la maison, sur la terrasse ou dans la cour.

On l’allume environ 15 à 30 minutes avant de sortir dehors pour éloigner les moustiques et on passe une soirée tranquille entre amis!

Magasiner en ligne le système antimoustique intelligent LIV de Thermacell

