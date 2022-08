Ces films « gratuits » cachent en fait des logiciels malveillants

Un autre rapport d’experts en sécurité montre à quel point les pirates informatiques profitent de la culture populaire pour propager des logiciels malicieux dans notre ordinateur pour nous espionner et voler nos informations personnelles.

Évidemment, les pirates informatiques n’ont aucun scrupule. Dès que quelque chose est populaire, des gens mal intentionnés veulent s’en emparer et remplir notre ordinateur de logiciels indésirables au passage.

Plusieurs sites malveillants utilisent la culture populaire pour propager leurs malwares.

Les films de l’heure, une mine d’or

Les experts en sécurité trouvent régulèrement des sites web qui promettent le téléchargement gratuit des films de l’heure sous diverses formes: des fichiers torrents, de la diffusion continue, du streaming ou des liens sur lesquels il faut cliquer.

Les pirates utilisent plusieurs moyens pour arriver à leur fin et savent se montrer assez créatifs. Parfois on nous demande de télécharger un logiciel qu’on nous promet inoffensif, d’autres fois on nous demande de répondre à un sondage. D’autres vous invitent à vous brancher à une fausse plateforme de streaming.

Toutefois une chose est sûre, on n’arrivera jamais à visionner le film, peu importe ce que l’on fait. Pire encore, notre ordinateur risque d’être infecté d’un malware, d’un virus ou d’une merde quelconque.

Un exemple de site d’hameçonnage tel que décelé par Kaspersky.

Il y a certains trucs que l’on peut suivre pour ne pas se faire piéger, comme de s’assurer que les sites que l’on visite sont authentiques ou encore de faire la différence entre les types d’extensions de fichiers. Jamais une vidéo ne va terminer par « .exe ».

Évidemment, le plus prudent reste de se fier seulement aux plateformes de diffusion de contenu connues. En cas de doute, c’est toujours mieux de s’abstenir, alors que plusieurs de ces plateformes sont de toute façon illégales.

Si vous cherchez des trucs pour pouvoir regarder la télé gratuitement ou sans abonnement au câble, n’hésitez pas à consulter mon dossier complet sur le sujet.

