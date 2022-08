Comment ne jamais payer ses applications iOS pour iPhone, iPad et iPod à plein prix

Évitez de payer le plein prix pour vos applications iOS sur votre iPhone, iPad et iPod touch grâce à l’application AppRaven. Cette application permet de voir toutes les applications en rabais sur l’App Store et de suivre l’évolution des prix.

L’App Store d’Apple regorge de milliers d’applications en tout genre allant des applications d’informations, de divertissements, de créations, des jeux, etc.

Plusieurs de ces applications sont gratuites, mais beaucoup sont aussi payantes!

Et comme tous produits sur le marché, certaines de ces applications tombent en rabais. Encore faut-il savoir quand…

L’application AppRaven nous épargne ainsi beaucoup de soucis si l’on veut télécharger une application qui nous intéresse pour notre iPhone, iPad ou iPod touch sans la payer à plein prix.

Obtenez vos applications pour iPhone, iPad et iPod moins chers

Sans surprise, l’application AppRaven est évidemment disponible sur l’App Store et on peut donc la télécharger sur notre iPhone, iPad et iPod touch. Le plus beau, c’est qu’AppRaven est gratuit!

L’application scrute ainsi l’App Store d’Apple et affiche toutes les applications qui sont en rabais ou qui sont littéralement gratuites pour un moment limité.

On peut ainsi trier les applications en spéciales aujourd’hui, durant la semaine ou durant le mois.

Il est également possible de se créer un compte sur l’application afin d’ajouter des applications qui nous intéressent.

Non seulement cela nous permet de savoir rapidement si une application souhaitée est en rabais, mais on peut littéralement demander à recevoir une notification quand c’est le cas!

L’application AppRaven nous permet de voir les applications iOS en rabais, mais aussi de recevoir des notifications pour notre liste de souhaits.

Ainsi donc, on peut se bâtir une sorte de liste de souhait, activer les notifications et simplement attendre de voir quand elles tombent en rabais.

Voilà, plus besoin de payer le plein prix pour nos applications!

AppRaven est disponible en français, mais le petit bémol c’est que les prix affichés sont en dollars US. Ceci n’empêche pas de nous aviser qu’une application est en rabais pour autant.

Enfin, on peut également souscrire à un abonnement Premium de l’application qui va notamment nous permettre de savoir s’il y a une vente à même une application pour les achats intégrés.

Télécharger l’application AppRaven sur l’App Store

