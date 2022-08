Comment aider ou pénaliser une entreprise via un avis sur sa fiche Google

Le référencement d’une entreprise sur le moteur de recherche Google est quelque chose de précieux. Les avis positifs et négatifs qu’on laisse sur leur fiche Google ont un grand impact sur cedit référencement.

Combien de fois se retrouve-t-on à regarder les avis avant d’aller dans un commerce ou dans un restaurant?

Ceux-ci nous sécurisent et peuvent nous convaincre d’aller ou de ne pas aller dans cedit commerce.

Les avis laissés sur Google ont particulièrement plus de poids que sur n’importe quelles autres plateformes.

En effet, elles ont un grand impact sur le référencement d’une entreprise et les chances qu’elles apparaissent au sommet des résultats de recherches sur Google.

C’est donc quelque chose d’extrêmement précieux pour une entreprise ou un commerce qui cherche à avoir le meilleur rayonnement possible sur le web et sur Google.

Les impacts des avis positifs et négatifs sur Google pour une entreprise

Le but de cette chronique n’est pas de nuire aux entreprises en disant d’aller mettre 1 étoile à celle où l’on a vécu une mauvaise expérience.

Au contraire, c’est plutôt pour encourager celles que vous aimez.

En allant donner un avis positif, on peut encourager nos commerces de proximité et nos entrepreneurs d’ici.

Ça permet aussi de souligner ce qu’on trouve de si bon chez eux et qui sera pratique aux gens qui les cherchent sur Google.

Néanmoins, oui, il est possible de vivre une mauvaise expérience dans un commerce. Mais ça peut générer du positif aussi.

Je prends un exemple que j’ai vécu lors d’une tournée de conférences il y a quelques années.

Je dors dans un hôtel, je regarde les avis Google et plusieurs soulignent que la nourriture au restaurant n’est pas mangeable. Tout, sauf la pizza qui, semble-t-il, est excellente!

Je commande donc ladite pizza et effectivement elle était délicieuse!

Bref, l’avis négatif a permis de soutirer du positif.

Il reste que les avis négatifs envoient un signal aux entreprises qui peuvent alors corriger le tir et améliorer leur expérience client.

Si celles-ci sont très près de leur clientèle et de leur compte Google Mon Entreprise, ne soyez pas surpris qu’elles vous contactent si vous avez laissé un avis négatif!

En effet, il est primordial pour un entrepreneur de montrer à Google une réactivité. Ces derniers peuvent carrément nous proposer des solutions pour corriger la situation.

Bref, les avis Google sont un puissant outil à utiliser à bon escient!

J’en profite par ailleurs pour vous inviter à aller placer un avis sur la fiche Google de francoischarron.com.

Les avis positifs aideront à faire connaître le site et aider plus de gens avec nos trucs et conseils.

Puis, si vous n’aimez pas mon site, libre à vous d’y mettre un avis négatif. La seule chose que je demanderais c’est: soyez constructif! Dites-moi comment le site pourrait être amélioré!

Laisser un avis sur la fiche Google de francoischarron.com