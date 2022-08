Google Maps raffine et détaille les options de trajets à vélo proposés aux cyclistes

Google a annoncé avoir mis une bonne dose d’amour dans la fonctionnalité trajet à vélo de son service de cartographie Maps. Au menu, diverses propositions d’itinéraires détaillées incluant des informations sur l’élévation, le type de route, la densité de la circulation, et plus encore.

On peut lire dans un billet de blogue du géant du web que le cyclisme est en augmentation constante partout à travers le monde, notamment à cause du prix de l’essence, mais aussi par conscience écologique.

Si ça fait plus d’une dizaine d’années que Google Maps intègre les itinéraires à vélo sur son application mobile et son site web, c’était le moment tout indiqué pour effectuer une mise à jour.

Bientôt, on pourra savoir exactement ce que nous réserve notre balade à vélo, comme c’est déjà le cas depuis longtemps avec les déplacements en voiture.

Un aperçu des nouvelles informations à venir prochainement pour les trajets à vélo sur Google Maps.

Des itinéraires cyclables plus détaillés que jamais

Un peu comme les options d’itinéraires offerts en voiture, Google Maps proposera divers choix de trajets pour les cyclistes.

On retrouvera des options telles que la route la plus rapide et directe, mais aussi celles avec le moins de tournants ou encore celles qui passent par le plus de pistes cyclables.

On aura également droit à de l’information générale beaucoup plus complète, incluant:

La circulation automobile à proximité;

La présence d’escalier sur le parcours;

La présence de pentes ou de côtes abruptes;

Le degré d’élévation tout au long du chemin;

Le type de route sur lequel on s’apprête à rouler, incluant piste cyclable, artère principale, petite rue locale, etc.

Bref, nos randonnées à venir, nos trajets vers le boulot et nos escapades au centre-ville s’apprêtent à être plus détaillées et précises que jamais!

Au moment d’écrire ces lignes, on peut lire sur le blogue de Google que les nouvelles options pour les trajets à vélo seront déployées dans les semaines à venir dans toutes les villes où les itinéraires à vélo classiques sont déjà disponibles.

