3 solutions gratuites pour envoyer des fichiers volumineux de plus de 2 Go

Des outils en ligne conçus pour envoyer des fichiers limitent parfois leur version gratuite à 2 Go maximum. Découvrez donc lesquels vous permettent de transférer des fichiers plus volumineux, et ce, gratuitement.

Vous avez peut-être déjà tenté d’envoyer un fichier de plus de 2 Go avec un outil bien populaire comme WeTransfer? Malheureusement, ce site limite les transferts à 2 Go maximum, avec sa version gratuite. Sinon, on doit payer un abonnement pour transférer des fichiers plus volumineux.

D’autres outils quant à eux permettent l’envoi d’un fichier plus volumineux, simplement avec leur version gratuite.

Quel outil utiliser pour envoyer un fichier volumineux gratuitement?

WeTransfer se trouve certainement en haut de la liste lorsqu’on pense à la façon dont on va envoyer un fichier.

Cependant, il y a d’autres outils qui sont tout aussi accessibles et qui nous permettent d’envoyer un fichier plus volumineux, sans avoir à payer un abonnement ou devoir s’inscrire!

Pour envoyer un fichier plus lourd que 2 Go, voici des solutions intéressantes vers lesquelles se tourner:

GrosFichiers (permet l’envoi d’un fichier jusqu’à 10 Go gratuitement)

Wormhole (permet l’envoi d’un fichier jusqu’à 10 Go gratuitemen

SwissTransfer (permet l’envoi d’un fichier jusqu’à 50 Go gratuitement)

Pourquoi choisir ces outils? Ils sont tous gratuits, sécurisés et ils ne nécessitent aucune création de compte. En plus, on peut y accéder facilement en ligne!

Selon nos besoins, on peut envoyer notre fichier par courriel à quelqu’un ou encore, en partageant un simple lien que la personne pourra facilement ouvrir pour accéder à son contenu.

De plus, un autre outil qui s’apparente beaucoup à WeTransfer est Smash, dont la version gratuite est également limitée à l’envoi de fichiers de 2 Go et moins, malheureusement.

D’autres solutions accessibles pour transférer des fichiers volumineux

Si l’on veut choisir une autre option pour partager des fichiers, on peut se tourner vers des solutions de stockage et de partage de fichiers.

C’est relativement simple, il suffit d’importer le fichier dans une solution de stockage comme Google Drive. À partir de là, on peut le partager à qui l’on veut (une ou plusieurs personnes) en modifiant les paramètres. C’est rapide, on envoie le lien et ça se fait en toute sécurité!

Quand la ou les personnes reçoivent le lien, elles n’ont qu’à le télécharger en cliquant dessus et voilà, elles ont accès au contenu du fichier.

Ce qui est pratique avec cette option, c’est qu’on peut créer un dossier dans lequel les personnes qui y ont accès peuvent à leur tour ajouter des fichiers et de cette façon, tout le monde peut le voir.

C’est une bonne idée pour les travaux collaboratifs ou lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans un projet.

Bref, ne cherchez plus, vous connaissez maintenant plusieurs solutions accessibles, gratuites et sécurisées pour partager des fichiers volumineux!

