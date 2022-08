Notre test des Google Pixel Buds Pro: les meilleurs écouteurs-bouton à suppression du bruit pour Android?

Google propose sa première paire d’écouteurs-boutons avec la technologie de suppression du bruit ambiant (ANC). Celle-ci est d’une telle efficacité que couplée avec des fonctionnalités uniques de Google, on se retrouve avec l’une des meilleures paires d’écouteurs-boutons sur le marché.

Deux ans après la sortie de ses écouteurs Pixel Buds réinventés, puis un an après la sortie de sa version plus économique avec les Pixel Buds A, les irréductibles de Google attendaient avec impatience une version Pro.

Si Apple propose des Air Pods Pro depuis 2019, il semblait jusqu’ici illogique que Google n’aille pas de l’avant avec sa propre version Pro.

La firme de Mountain View a donc enfin remédié à la situation et propose donc sa propre paire d’écouteurs-boutons munie d’une technologie de suppression du bruit ambiant.

Le moindre que l’on puisse dire c’est qu’ils ont frappé fort à ce niveau.

Une technologie de suppression du bruit épatante

Sans rentrer dans les comparaisons directes, il est pratiquement impossible de ne pas penser aux Air Pods Pro quand on parle des Google Pixel Buds Pro. C’est que ces derniers sont pratiquement l’équivalent, mais pour le monde Android.

Ainsi, ce qui démarque les écouteurs Pixel Buds Pro des modèles précédents de Google est la fameuse technologie de suppression active du bruit ambiant ou ANC dans le jargon.

Et pour se démarquer, ils se démarquent! Google a sorti le grand coup avec ce qu’ils ont nommé la technologie Silent Seal.

D’une part, les embouts de silicones sont malléables et s’adaptent à la forme de nos oreilles pour sceller nos conduits auditifs dans nos oreilles et ainsi déjà réduire les distractions sonores.

Avec ces trois grandeurs d’embout en silicone des Pixel buds Pro, on peut trouver les plus confortable pour nous.

À l’aide de capteurs et l’application Pixel Buds, on peut par ailleurs savoir lesquels des trois embouts de silicone, fournis avec les écouteurs, sont les mieux adaptés pour nos oreilles afin de ne pas ressentir d’inconforts.

Une fois dans nos oreilles, il ne nous reste qu’à activer la fameuse fonction de suppression active du bruit et la magie s’opère!

Grâce à ses microphones, ses algorithmes et son processeur, Google parvient à faire un travail magistral pour capter les sons ambiants et les réduire drastiquement.

Ce n’est pas compliqué, sa technologie est pratiquement aussi efficace qu’avec le meilleur casque d’écoute à ce niveau soit les WH-1000XM5 de Sony.

Que ce soit pour réduire ou amplifier les sons ambiants, Google frappe fort avec les Pixel Buds Pro.

Néanmoins, cette technologie n’est pas uniquement utilisée pour réduire les bruits ambiants, mais aussi pour les amplifier! En effet, si on veut entendre les sons environnants ou écouter quelqu’un nous parler, on peut activer le mode: Transparent qui va cette fois capter les sons et les amplifier.

Voilà un aspect sur lequel les Air Pod Pro d’Apple sont très fort et Google n’a pas à pâlir face à son rival. Son mode transparent est d’une redoutable efficacité.

Notez que cette technologie de Google s’applique aussi lors de nos appels téléphoniques afin d’avoir les appels les plus clairs possibles.

Entendez toutes les subtilités sonores même avec le volume faible

D’accord, la technologie de suppression active du bruit ambiant des Google Pixel Buds Pro est excellente, mais quand est-il de la qualité sonore en général pour écouter notre musique ou nos divertissements?

Les écouteurs de Google s’en tirent très bien, malgré qu’on trouvait les tonalités parfois inégales lorsqu’on monte le son à un niveau élevé. Particulièrement au niveau des aigus et des mids. Pour les graves par contre, rien à redire, le haut-parleur dynamique 11mm fait un bon travail.

Mais bon, ce n’est pas nécessairement la meilleure idée que de crinquer le volume à max avec des écouteurs-boutons. Qui plus est, avec le ANC on n’a pas nécessairement besoin de le faire.

Avec le correcteur de volume des Google Pixel Buds Pro, on peut pleinement profiter de notre musique même avec un voume faible.

Là où Google innove néanmoins c’est lorsqu’on réduit le volume. Plutôt que de réduire l’ensemble du volume et perdre les tonalités des aigus et des bases, il est possible d’activer le correcteur de volume. Cette fonction accentue ces deux tonalités lorsqu’on baisse le volume ce qui est très appréciable.

Petit bémol cependant, Google n’offre toujours pas d’égaliseur (du moins au moment où l’on écrit ces lignes) à travers son application Pixel Buds afin que l’on puisse ajuster nous-mêmes notre son. Dommage quand on sait que bien d’autres paires d’écouteurs l’offrent.

Les spécificités et détails techniques des Pixel Buds Pro

Continuons avec les spécificités et les détails techniques des écouteurs-boutons Google Pixel Buds Pro.

Si ces derniers veulent trôner au sommet des écouteurs du monde Android, il n’en demeure pas moins qu’ils sont compatibles avec tous les types d’appareils, même les appareils Apple! Que l’on ait un téléphone Samsung, un iPad ou un ordinateur PC, on va pouvoir les jumeler via la technologie Bluetooth 5.0.

L’exclusivité qu’on obtient en les jumelant à un appareil Android c’est de profiter de l’assistant Google à même nos oreilles. Celui-ci peut donc répondre à nos requêtes et même lire nos notifications à voix haute.

Les Pixel Buds Pro permettent par ailleurs de se connecter à deux appareils en même temps, mais ce qui est intéressant, c’est qu’on va être automatiquement connecté à notre téléphone lorsqu’on reçoit un appel.

Les Pixel Buds Pro sont munis de pavés tactiles nous permettant de contrôler facilement nos divertissements.

À même les pavés tactiles des écouteurs, on peut prendre nos appels, contrôler notre musique, ajuster l’ANC ou le mode transparent et lancer l’assistant Google. On comprend juste mal pourquoi Google a gardé la commande des Pixel Buds A où l’on glisse vers la gauche ou la droite pour monter et réduire le son. C’était plus logique de haut en bas comme sur les Pixel Buds originale…

Coté batterie, les Pixel Buds Pro offrent une excellente autonomie de 7h en mode ANC et 11h si on le désactive. Le caisson quant à lui nous procure 20 heures supplémentaires. Ce dernier peut être chargé sans fil ou via le port USB-C. Une recharge de 5 minutes via un câble nous procure 1 heure d’autonomie. Par contre, aucun fil ni bloc de recharge n’est fourni avec les écouteurs.

Enfin, les écouteurs ont un indice de résistance à l’eau IPX4, donc on parle de gouttelettes comme la pluie ou la sueur.

On peut se procurer les Google Pixel Buds Pro pour 259,99$ et on a le choix entre les couleurs Charbon, Brume, Citronnelle et Corail.

Les écouteurs Google Pixel Buds Pro sont disponibles en quatre couleurs différentes pour se marier à notre style.

Verdict sur les écouteurs Google Pixel Buds Pro

Google a sans contredite frappé un gros coup avec ses écouteurs-boutons Pixel Buds Pro.

Sa technologie de suppression du bruit ambiant et son mode transparent sont assurément au sommet des écouteurs-boutons sur le marché.

Pour 259,99$ on peut difficilement se tromper pour une telle paire d’écouteurs qui nous offre également une belle qualité sonore et une excellente autonomie de batterie.

Certes, on regrette l’absence d’égaliseur des tonalités, mais des mises à jour sont progressivement offertes, donc on espère que Google le proposera éventuellement.

Autrement, les fonctions de correcteur de volume, la connexion multiple en plus de l’assistant Google en font un produit polyvalent et attrayant.

En savoir plus sur les écouteurs Google Pixel Buds Pro

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.