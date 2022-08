Voici comment masquer les suggestions de publications d’Instagram et voir plus celles de nos amis

À travers son fil d’actualité, Instagram affiche des suggestions de publications dont il pense qu’elles vont nous intéresser. Il est possible de masquer ces suggestions pour une période de 30 jours et ainsi laissez plus de place à nos amis et les profils que l’on suit. On explique comment masquer ces fameuses suggestions de publication sur Instagram.

Meta, la maison mère de Facebook et Instagram est en perte de vitesse face à des rivaux comme Tik Tok qui gruge de ses utilisateurs.

Dans une perspective de garder les gens plus longtemps sur son réseau social, Instagram affiche périodiquement sur son fil d’actualité des suggestions de publications. Bref, des publications de personne qu’on ne suit pas, mais dont son algorithme pense qu’elles peuvent nous intéresser.

Si ces suggestions ne nous intéressent pas et qu’on veut garder notre fil d’actualité uniquement pour les publications de nos amis et des comptes que l’on suit, il est possible de les masquer pour une période de 30 jours.

Comment masquer les suggestions de publications sur Instagram

Pour masquer les suggestions de publications sur Instagram pour une période de 30 jours, on doit:

Ouvrir l’application Instagram Se connecter à son compte Défiler le fil d’actualité jusqu’à voir une publication suggérée Appuyer sur les trois petits points dans le coin supérieur droit Sélectionner l’option: Ne m’intéresse pas Appuyer sur: Masquer temporairement toutes les publications dans le fil pendant 30 jours

Voici comment masquer les suggestions de publications sur l’application mobile d’Instagram.

Au bout de 30 jours, ces suggestions vont malheureusement réapparaitre.

Il s’agit alors de répéter la formule pour les masquer de nouveau pour une autre période de 30 jours.

