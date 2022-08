Des casques d’écoute idéaux pour les DJ et le mixage sonore à petit prix

Profitez de votre musique favorite sans vous ruiner grâce aux casques d’écoute de la compagnie OneOdio. Que vous cherchiez un modèle sans fil Bluetooth comme le Fusion A70 ou filaire pour un son haute-qualité avec les Pro-50 Studio, OneOdio propose des écouteurs idéaux pour les DJ et les mixeurs à prix compétitifs.

Il existe de nombreux modèles d’écouteurs sans fil sur le marché et il devient parfois difficile de savoir vers quoi se tourner et quels choisir pour avoir un bon rapport qualité-prix.

La compagnie OneOdio propose différents casques audio qui s’avèrent particulièrement intéressent pour le prix. Deux d’entre eux sont notamment le casque Fusion A70 et les Pro-50 Studio.

Que ce soit pour les mixeurs numériques des DJ, les tables de mixage, les platines, le monitoring dans les studios d’enregistrement, la radio, la production cinématographique, la vidéo ou toute autre application qui nécessite un son de haute qualité, ces écouteurs sont ceux qu’il vous faut!

Quel casque d’écoute choisir pour un bon rapport qualité-prix?

Ce qui démarque d’abord les es casques d’écoute OneOdio c’est au niveau de leur confort. Ils sont munis de mousses mémoires pour éviter de mettre trop de pression sur les oreilles, en plus d’être ajustables pour offrir un maximum de confort.

Après c’est une question de choisir si on veut une option portable via un casque Bluetooth ou une option plus riche avec un casque filaire.

Dans le cas des Fusion A70, le casque Bluetooth de OneOdio, on a des haut-parleurs 40mm qui procurent des basses profondes.

Le casque d’écoute Bluetooth A70 de OneOdio offre jusqu’à 72h d’autonomie sur une seule charge.

L’autonomie de batterie est franchement impressionnante avec une autonomie jusqu’à 72h sur une seule charge.

On retrouve par ailleurs des câbles 3,5mm et 6,5mm si on veut les brancher dans notre ordinateur ou notre console sonore.

Pour ce qui est des Pro-50 Studio, il s’agit d’un casque filaire offrant un son plus riche et haute définition via des haut-parleurs 50mm.

Profitez d’un son Hi-Res avec le casque d’écoute Pro-Studio 50 de OneOdio.

Ce qui frappe c’est que les deux casques sont offerts à un prix ultra compétitif de 92$! Et ça c’est s’ils ne sont pas en spéciaux sur le site de OneOdio.

Le modèle Pro-50 Studio est seulement disponible dans le brun, alors que le A70 s’offre en quatre couleurs différentes: noir, argent, rouge et or.

Pour la livraison, le délai est de 10 à 20 jours (comme ça part des États-Unis) et elle est gratuite, ce qui est bon à savoir avant de passer une commande. De plus, une garantie de 24 mois vient avec l’achat d’un casque d’écoute.

Voici donc une belle option de casque d’écoute avec un son de qualité, à un prix abordable!

En savoir plus et acheter en ligne les Fusion A70

En savoir plus et acheter en ligne les Pro-50 Studio

