Comment programmer une réponse automatique sur Gmail lorsqu’on part en vacances ou qu’on s’absente

Vous devez vous absenter pendant un moment ou vous partez en voyage pour quelques jours? Vous voudriez vous déconnecter de vos courriels durant ce temps? Il est possible de programmer une réponse automatique dans Gmail. On vous explique comment sur ordinateur et sur l’application pour téléphone intelligent et tablette.

Quand on s’absente ou plus particulièrement quand on part en voyage, l’une des dernières choses dont on a envie de gérer ce sont nos courriels!

On veut déconnecter et non se faire rappeler mille et une tâches ou rencontres qui nous attendent à notre retour!

Ce n’est pas pour rien que les réponses automatiques ont été inventées! Un moyen simple de faire comprendre à ceux qui nous écrivent qu’ils vont devoir attendre avant qu’on leur réponde!

Programmer une réponse automatique sur Gmail via un ordinateur

Pour programmer une réponse automatique sur son compte de courriels Gmail à partir d’un ordinateur, il faut :

Se rendre sur Gmail Se connecter à son compte Cliquer sur l’icône d’engrenage Sélectionner l’option : Voir tous les paramètres Dans l’onglet : Général, défiler tout en bas Activer la fonction: Réponse automatique

Une fois la fonction activée, on sélectionne les dates pendant lesquels cette réponse automatique sera envoyée.

On y inscrit l’objet, donc le titre du courriel qui sera envoyé à ceux qui nous ont écrit.

Enfin, on écrit notre petit message pour expliquer que l’on est absent de telle date à telle date pour X ou Y raisons.

Programmer une réponse automatique sur Gmail via l’application

Pour programmer une réponse automatique sur son compte de courriels Gmail à partir de l’application mobile pour téléphone intelligent et tablette, il faut :

Ouvrir l’application Gmail Se connecter à son compte Cliquer sur les trois lignes horizontales dans le coin supérieur gauche Sélectionner l’option: Paramètres Dans la section: Général, appuyer sur: Réponse automatique Activer la fonction: Réponse automatique

Une fois la fonction activée, on entre les dates pendant lesquels cette réponse automatique sera envoyée.

On y inscrit l’objet, donc le titre du courriel qui sera envoyé à ceux qui nous ont écrit.

Finalement, on écrit notre petit message pour expliquer que l’on est absent de telle date à telle date pour X ou Y raisons.

