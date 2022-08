Utiliser une adresse courriel d’un fournisseur internet, bonne ou mauvaise idée?

Les fournisseurs internet tels que Vidéotron, Bell, TELUS, Cogeco nous offrent la possibilité d’avoir une boîte courriel chez eux lorsqu’on s’abonne à un forfait. Bien que pratique, ce n’est pas toujours une bonne idée que d’utiliser cette adresse courriel.

Vous faites affaire avec un fournisseur internet tel que Vidéotron, TELUS, Bell, Cogeco, etc.? Ces derniers vous proposent de créer une adresse courriel @vidéotron, @globetrotter, @sympatico, @cogeco ?

Il peut être pratique de se créer un compte courriel auprès d’eux, mais encore faut-il ne pas l’utiliser pour n’importe quoi.

En effet, utiliser une telle adresse courriel peut engendrer bien des soucis si on l’utilise à mauvais escient.

Pourquoi il vaut mieux éviter les courriels des fournisseurs internet

Le problème avec l’idée d’utiliser une adresse courriel offerte par notre fournisseur de télécommunication, c’est que si on décide de changer de compagnie plus tard, on perd l’accès à notre boîte courriel!

Plusieurs raisons peuvent nous inciter à changer de fournisseur internet. Le prix notamment, surtout quand on compare les forfaits internet. Mais ça peut aussi être parce qu’on déménage et que l’offre de notre fournisseur actuel ne nous intéresse pas dans notre nouvelle région.

Bref, le jour où on change de fournisseur, ceux-ci nous donnent généralement un sursis de 30 jours avant de fermer notre boîte courriel.

Ceci s’avère problématique, d’une part, si nous avons des conversations et communications importantes avec certains de nos contacts.

Mais là où ça s’avère particulièrement névralgique et dommageable, c’est si nous avons ouvert des comptes avec cette adresse courriel.

Pensons à des services ou applications tels que Facebook par exemple. Si nous perdons l’accès à notre boîte courriel, il sera pratiquement impossible de récupérer notre compte Facebook si celui-ci devait malheureusement tomber entre de mauvaises mains.

Dans une telle situation, Facebook ou un autre service va nous envoyer un courriel avec un lien pour valider notre identité ou réinitialiser notre mot de passe. Or, si on n’a plus accès à notre boîte courriel, bien ce message et ce lien on ne les voit jamais! Bref, notre compte Facebook ou autre est cuit!

Le même principe s’applique avec un courriel professionnel. Le jour où vous changer d’emploi, cette boîte courriel sera inaccessible.

C’est pour cette raison qu’il est toujours préférable d’avoir une adresse courriel auprès d’un grand fournisseur comme Gmail, Outlook, Yahoo, etc. Et si on veut une option plus sécurisée, il y a ProtonMail notamment.

Au moins avec ces services de courriels, on n’a pas à avoir peur de perdre nos accès de façon arbitraire.

Pourquoi les adresses courriel des fournisseurs internet peuvent être utiles

Là où les boîtes courriel des fournisseurs internet peuvent être utiles, c’est dans des cas où l’on ne veut pas polluer notre adresse personnelle de publicités, de courriels de remarketing ou d’infolettres notamment.

Ainsi, dans un cas où l’on fait un achat en ligne auprès d’un détaillant ou d’une boutique en ligne qu’on a plus ou moins l’intention de refaire affaire avec, ce genre de boîte courriels peut être utile.

Même chose si on veut s’inscrire à un essai gratuit d’une plateforme ou bien s’abonner à un site ou un service gratuit dont ça ne nous dérange pas de perdre l’accès si on change de fournisseur internet.

L’important est de ne pas utiliser une adresse courriel d’un fournisseur internet pour des services qui sont importants pour nous.

