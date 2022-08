6 trucs pour éviter de télécharger des applications infectées sur un téléphone ou une tablette Android

Virus, rançongiciel, adware, cheval de Troie, espiogiciel, l’écosystème Android pour téléphones intelligents et tablettes regorgent malheureusement de logiciels malveillants de toutes sortes. Dans l’espoir de voler notre argent et/ou nos données personnelles, des pirates informatiques conçoivent des applications frauduleuses. Voici 6 trucs pour éviter de télécharger des applications infectées.

Des centaines de millions de personnes sur la Terre utilisent des téléphones et des tablettes Android. Ceci représente un énorme bassin de proies potentielles pour des pirates informatiques.

Android étant un système dit ouvert et où l’on est pas mal libre de faire ce qu’on veut avec notre appareil, contrairement à Apple qui cherche à tout contrôler sur iOS, n’importe qui peut concevoir et publier une application pour Android. Ceci a pour conséquence qu’il existe toutes sortes de logiciels malveillants dans son écosystème.

Virus, cheval de Troie bancaire, rançongiciel (ransomware), logiciel de publicités (adware), logiciel espion (espiogiciel), autant de choses qu’on ne veut absolument pas sur son téléphone ou sa tablette Android.

Voici donc 6 trucs à retenir avant de télécharger une application afin d’éviter justement d’installer un virus quelconque.

Si par ailleurs vous suspectez le mal d’avoir déjà été fait, voici ci-bas une autre chronique qui pourrait vous intéresser.

6 indices pour savoir si notre téléphone Android est infecté par un virus

1- Télécharger des applications sur des boutiques officielles

Contrairement à Apple qui centralise l’achat et le téléchargement d’application à même une seule boutique (l’App Store), les téléphones et tablettes Android peuvent en télécharger de diverses boutiques et même en dehors de celles-ci.

Grâce à son système dit ouvert, il est tout à fait possible de télécharger des applications en dehors de boutique officielle telle que le Play Store ou le Galaxy Store pour nommer des exemples.

À même un site web, un courriel ou un texto même, on peut télécharger ce qu’on appelle un fichier APK (Android PacKage Kit). Ces fichiers comprennent tous les éléments nécessaires pour installer une application sur notre appareil Android.

Bien qu’il existe des APK légitimes, il reste que beaucoup d’entre eux sont frauduleux et cachent des applications malveillantes. Bref, on s’expose au risque en téléchargeant ce type de fichier.

Certes, le Play Store n’est pas parfait, alors que des applications malicieuses passent entre les mailles du filet de Google, mais ça demeure plus sûr d’y télécharger des applications. Surtout si l’on applique les trucs qui suivent.

2- Regarder la note sur 5

C’est l’élément qui nous saute aux yeux avant même d’ouvrir la page d’une application sur une boutique comme le Play Store ou le Galaxy Store. On voit rapidement la note que les utilisateurs lui ont donnée.

D’emblée, si on voit que l’application a obtenu 1 seule étoile ou 2 étoiles, ça devrait nous mettre la puce à l’oreille que quelque chose cloche avec celle-ci.

Seulement, cette note n’est pas infaillible. Les pirates peuvent trafiquer celles-ci à traves des faux comptes et donner des évaluations de 5 étoiles à leur application.

Bref, la note sur 5 nous donne un aperçu rapide, mais il faut ensuite appliquer le 3e truc.

3- Lire les avis

C’est souvent là où l’on va découvrir le pot aux roses d’une application malveillante. Même si les pirates tentent de manipuler l’évaluation sur 5, ils ne peuvent rien faire contre des utilisateurs qui nous avertissent des actions frauduleuses d’une application.

Encore là, les pirates à l’aide de faux comptes peuvent créer de faux avis, mais on finit par voir les vrais.

D’une part, parce que les faux avis sont souvent très génériques du style: très bon, bonne application, géniale, etc.

Ensuite, parce que les vrais avis finissent par ressortir lorsque plusieurs utilisateurs racontent avoir vécu la même expérience.

Il n’est pas rare de voir des utilisateurs nous aviser qu’ils ont vu leur téléphone bombardé de publicités ou qu’ils ont carrément été infectés par un virus, après avoir téléchargé une certaine application.

Prendre le temps de regarder les avis n’est donc pas à négliger!

4- Examiner la crédibilité de l’éditeur de l’application

Un autre truc pour éviter d’être infecté est de regarder la crédibilité de l’éditeur, bref l’entreprise derrière ladite application et celle qu’il l’a conçue.

Lorsqu’on est sur la page de l’application, on voit le nom de ce fameux éditeur sous le nom de l’application.

En cliquant dessus, on peut voir si celui-ci a développé d’autres applications, si elles sont bien notées et ont reçu de bons avis de la communauté.

L’idée n’est pas de discréditer les développeurs qui n’ont conçu qu’une seule application. Il y a en qui ont un seul service à proposer et non donc qu’une seule application de disponible.

Peu importe qu’on se retrouve devant un éditeur qui a conçu 1 ou 10 applications, faire une petite recherche sur celui-ci peut nous permettre de savoir si celui-ci est crédible ou non.

Prenons l’exemple de l’application pour le gestionnaire de mots de passe 1Password. On s’entend, on n’a pas envie de télécharger une fausse version et ainsi donner nos mots de passe à des pirates.

En se rendant sur la page de l’application, on voit qu’elle est conçue par AgileBits. Une simple petite recherche Google nous permet de voir que c’est bel et bien le développeur du gestionnaire de mots de passe 1Password.

En examinant ainsi les éditeurs d’applications on peut éviter de tomber sur de fausses applications ou carrément des éditeurs qui ont été identifiés comme ayant des pratiques douteuses.

5- Regarder les détails de sécurité et s’il y a des achats intégrés

Toujours dans la fiche d’une application, on retrouve une section: Sécurité des données. Celle-ci nous permet d’en apprendre un peu sur le type de données que cherche à collecter une application.

On peut ainsi voir si on est à laisse ou non avec ce que l’application souhaite collecter.

L’autre information à regarder dans la fiche de l’application est s’il y a des achats intégrés. Une mention: Achats dans l’application est affichée sous le nom de l’éditeur si c’est le cas.

Une application a beau être gratuite, certaines vont vouloir que l’on achète des éléments dans l’application ou même carrément nous facturer un abonnement.

Il arrive parfois qu’en regardant cette information, on s’aperçoive que l’application entend nous charger un montant dérisoire pour s’abonner.

Bien que la pratique soit malhonnête, il reste que le développeur peut se défendre en disant que c’était inscrit et que c’est nous qui n’avions pas lu les informations dans la description avant de la télécharger.

6- Installer un antivirus (crédible) sur son appareil

Si l’idée d’appliquer tous ces trucs nous crée de l’urticaire et qu’on souhaite une façon plus simple d’éviter de télécharger une application frauduleuse, il y a toujours l’option de laisser ces tâches à un antivirus!

Attention cependant! Ne téléchargez pas n’importe quel antivirus sur le Play Store. Plusieurs d’entre eux sont justement frauduleux.

Évitez également les solutions gratuites. Non seulement si c’est gratuit, c’est que c’est nous le produit. Mais le problème c’est que ces solutions sont souvent incomplètes pour justement… nous faire acheter la version complète qui elle est payante.

Optez plutôt pour des solutions certifiées par les études indépendantes telles qu’AV-Test ou AV-Comparatives et que je recommande dans ma chronique dédiée aux antivirus mobiles.

Les meilleurs antivirus pour téléphone et tablette Android

Ceux-ci vont justement scanner les applications que l’on télécharge et les sites que l’on consulte pour y détecter les virus, logiciels malveillants, adwares et autres merdes qu’on ne veut pas sur son téléphone ou sa tablette.

Les antivirus des grandes marques vont généralement coûter entre 15 et 20 dollars par année. Pas cher pour se procurer la tranquillité d’esprit et éviter toutes les conséquences qui peuvent découler d’avoir installé un virus…