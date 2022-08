Ces ballons d’eau réutilisables font plaisir à toute la famille et à la planète

Si vous cherchez à agrémenter votre été en famille ou encore à rehausser une fête à la piscine, vous devriez peut-être regarder du côté des ballons d’eau réutilisables. Dotés d’une technologie autoscellante, ceux-ci peuvent être remplis rapidement sans éclaboussure et remployés à répétition sans gaspillage de caoutchouc au grand plaisir de mère Nature.

Quand il fait beau et chaud et qu’on a du temps libre avec les enfants, on essaie d’en profiter pour aller jouer dehors et en profiter le plus possible en famille avant que le froid ne nous rattrape.

Faire une guerre de ballons remplis d’eau c’est toujours divertissant à faire, que l’on soit jeune ou moins jeune, mais on va se le dire, ce n’est pas ce qu’il y a de meilleur pour l’environnement.

Non seulement ça ne dure que quelques minutes, mais une fois éclatés, il reste presque systématiquement des petits résidus de caoutchouc un peu partout autour.

Saviez-vous qu’il existait des ballons d’eau qui sont réutilisables? Honnêtement, c’est carrément un incontournable pour les mois chauds d’été en famille et c’est beaucoup plus écoresponsable.

Un aperçu du fonctionnement des ballons réutilisables que l’on peut acheter en ligne.

Remplir, lancer, s’arroser, et recommencer

Ces ballons d’eau réutilisables, que l’on peut acheter en ligne sur le web, fonctionnent grâce à une technologie dite « autoscellante ».

En gros, il suffit de les plonger dans l’eau pour qu’elles se remplissent automatiquement en une ou deux secondes sans que l’on ait besoin d’un tuyau ou d’un robinet.

Elles se referment grâce à de petits aimants placés sur le côté et s’ouvrent uniquement lorsqu’on les presse ou qu’ils entrent en collision avec une cible.

Puis, il n’y a pas de crainte à avoir au moment de les lancer puisqu’ils sont fabriqués en silicone doux. Bref, aucune blessure en perspective!

En plus, les ballons sont vraiment faciles à transporter et à nettoyer: terminé les débris de caoutchouc partout sur le terrain, une fois repliés, on les range dans un sac ou une boîte et le tour est joué.

Si on retrouve différents modèles sur le web, il faut faire attention alors que la qualité des aimants qui les tient fermés peut grandement varier.

Ceux de la boutique Tfanghao ont définitivement les meilleurs commentaires des utilisateurs sans toutefois que le prix soit exorbitant.

On peut se procurer les ballons en paquet de 2, 4, 6 ou 12 unités, et les prix varient entre 10$ et 50$.

Quand on fait le calcul, ça vaut vraiment la peine, sans compter le fait que c’est une solution écologique que l’on peut réutiliser d’une année à l’autre sans redevoir débourser.

En savoir plus et acheter des ballons réutilisables en ligne

L’ultime installation pour le parasol, le balcon et la cour pour contrer la canicule

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.