Cette carte du monde interactive vous permet de savoir d’où vient une célébrité

Votre petit côté curieux sera servi avec cette carte du monde bien spéciale. Notable People offre une carte du monde 3D, interactive, sur laquelle on peut se promener pour trouver d’où vient une célébrité à travers le monde.

Vous brûlez d’envie d’en apprendre plus sur des personnalités connues telles que des sportifs, scientifiques, artistes, politiciens et célébrités de tous les domaines à travers le monde entier?

Ou simplement de savoir qui vient du même village ou de la même région où vous avez grandi?

Vous serez servis avec ce site!

Découvrez facilement d’où vient une personnalité connue

Notable people est un site web sur lequel seule une carte du monde interactive se trouve. À l’aide de notre souris à l’ordinateur ou de notre doigt si on est sur notre téléphone intelligent, on peut se déplacer sur la terre pour découvrir d’où viennent des vedettes.

Parfois, avec tous les films américains par exemple, on pense que la plupart des acteurs viennent des États-Unis. Par contre, il peut arriver que des Canadiens, voire même des Québécois, se fassent engager par des producteurs américains. En visitant ce site, plus aucune question ne se pose, on trouve automatiquement la réponse.

La carte Notable People nous permet de rapidement voir de quelle région vient une célébrité ou personnalité connue.

Plusieurs options s’offrent à nous, selon ce qu’on veut voir. À gauche de l’écran, il y a un court menu où l’on peut sélectionner ce que l’on souhaite. En cliquant sur All, on aperçoit toutes les célébrités avec leur nom sur un point précis de la carte.

Ensuite, différentes catégories sont offertes telles que Culture (tout ce qui touche à la culture, comme la musique, le cinéma, la littérature, les arts en général, etc.), Discovery & Science pour ce qui a trait aux découvertes scientifiques, Leadership (concerne des personnes influentes dans différents milieux) et Sports & Games.

Il est également possible de sélectionner Show real place names pour avoir simplement une carte du monde traditionnelle, avec le nom de chaque pays et places.

Bref, il y a définitivement de quoi assouvir votre grande curiosité. Vous vous demandez d’où une vedette vient, rendez-vous sur Notable people pour trouver toutes réponses à vos questions!

Découvrir Notable people