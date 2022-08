Comment désactiver le navigateur interne de Facebook Messenger

L’application de messagerie de Facebook, Messenger, est dotée du même navigateur interne que le réseau social, ce qui implique que tous les liens que l’on reçoit s’ouvrent à partir de Messenger lui-même. Le seul but de cette fonction? Suivre nos activités et alimenter leur algorithme. On vous explique comment le désactiver et éviter tout ça.

De nos jours, on utilise presque plus le service de messagerie de l’application Facebook que celui de nos téléphones cellulaires.

En même temps, c’est logique: presque tous nos amis et notre famille s’y trouvent et c’est vraiment pratique pour s’envoyer une multitude de liens vers des sites web et des publications du réseau social.

Si on sait pertinemment que TikTok se sert de son navigateur interne pour intercepter certaines de nos informations sensibles, il ne faut pas croire que ceux de Facebook, Instagram et Messenger sont des exemples à suivre.

Meta, la maison mère collecte aussi des informations pour nourrir son algorithme et savoir les sujets qui nous intéressent. Une enquête de 2021 avait d’ailleurs mis en lumière toute cette collecte de données dans les liens que l’on partage sur Messenger. Bref, on est mieux d’éviter d’utiliser le navigateur interne.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’appareils Android alors qu’une technique existe pour que les éléments web s’ouvrent automatiquement dans le navigateur par défaut de notre téléphone ou de notre tablette.

Comment ouvrir les pages web à l’extérieur de Messenger sur Android

Pour désactiver le navigateur interne de Messenger sur Android, il faut:

Ouvrir Messenger et cliquer sur sa photo de profil en haut à gauche. Sélectionner l’option Photos et médias. Cocher l’option Ouvrir les liens dans le navigateur par défaut.

Les étapes pour désactiver le navigateur web de Messenger sur un appareil Android.

C’est aussi simple que ça! À partir de maintenant, tous les liens que l’on reçoit via Messenger s’ouvriront directement sur le navigateur internet de notre téléphone intelligent ou tablette.

Comment ouvrir les pages web à l’extérieur de Messenger sur iOS

Comme c’est le cas pour la désactivation du navigateur interne de Facebook, pour les utilisateurs d’appareils Apple, il est possible d’ouvrir les liens à l’extérieur du navigateur de Facebook, mais ça ne se fait pas aussi facilement que sur Android.

Quand on clique sur un lien, celui-ci s’ouvre automatiquement sur le navigateur de Messenger.

Dans le coin en bas à droite, il faut appuyer sur l’icône de carré avec une flèche pour ouvrir un menu. Dans ce menu, on sélectionne Ouvrir dans Safari et le tour est joué.

Les étapes pour ouvrir une page web dans Safari au lieu du navigateur de Messenger sur un appareil Apple.

