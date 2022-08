Notre test et avis du casque d’écoute haute de gamme Momentum 4 de Sennheiser

Nous avons fait l’essai du casque d’écoute haut de gamme de la compagnie Sennheiser, soit les Momentum 4. Un casque avec une excellente qualité sonore, une impressionnante autonomie de batterie et une technologie de suppression active des bruits ambiants qui nécessiterait cependant quelques améliorations.

Dans le marché des casques d’écoute haut de gamme avec la technologie de suppression du bruit ambiant Sony, Bose et Sennheiser se font notamment la lutte.

D’un côté, on a les WH-1000XM5 de Sony, puis les Bose 700 de l’autre et voilà que Sennheiser propose ses tout nouveaux écouteurs Momentum 4 pour niveler la compétition.

Si ces derniers offrent des qualités indéniables, sa technologie de suppression des bruits ambiants (ANC) n’est cependant pas au même niveau.

Un casque d’écoute ultraconfortable

La première chose qui frappe en regardant le casque Momentum 4 de Sennheiser c’est son look et sa finition.

Rien à redire, le casque est sublime, puis l’arceau et les charnières sont robustes sans pour autant nous serrer trop sur la tête.

Le casque d’écoute Momentum 4 de Sennheiser est franchement sublime avec sa finition de haute qualité.

Ces derniers sont vraiment confortables alors qu’on peut aisément les garder de nombreuses heures sur nos oreilles grâce à la légèreté du casque (294g), mais aussi les coussinets en similicuir qui englobent bien nos oreilles.

Histoire de bien les protéger, on a également un caisson de voyage dans lequel on retrouve tous les câbles nécessaires notamment pour en profiter dans l’avion.

L’étui de voyage nous permet de transporter nos Momentum 4 en toute sécurité partout avec nous.

Il est simplement dommage que le casque ne se plie pas sur lui-même, parce que l’étui demeure quand même volumineux. Mais bon, le même reproche peut être fait pour les casques de Sony et Bose.

On apprécie cependant les commandes tactiles à même les oreillettes qui nous permettent de lancer une chanson, faire pause, monter/descendre le volume et changer les chansons facilement.

Une qualité sonore à la hauteur de Sennheiser

C’est la marque de commerce de Sennheiser: offrir du bon son! La compagnie allemande n’a pas manqué son coup avec ce casque Momentum 4.

Le son est riche et clair, peu importe le style de musique que l’on écoute grâce à ses haut-parleurs dynamiques de 42mm.

On peut d’ailleurs personnaliser le tout grâce à l’égaliseur de l’application mobile pour iOS et Android.

Plusieurs configurations pour le casque Momentum 4 de Sennheisser sont accessibles via l’application mobile.

Si nous ne sommes pas familiers avec ce type de réglages, pas de panique! Le mode Sound Check nous permet d’ajuster le tout à travers une série d’AB tests. On lance une de nos chansons favorites, puis on choisit parmi une série de 3 réglages selon ce qu’on trouve qui sonne le mieux.

Autre point fort, les Momentum 4 peuvent enregistrer jusqu’à 8 appareils et être jumelées avec 2 appareils de façon simultanés via Bluetooth. Toujours à l’aide de l’application mobile, on peut aisément choisir avec quels appareils ont veut les jumeler, puis rapidement passer d’un à l’autre.

Une suppression des bruits ambiants correct, mais pas extraordinaire

Là où le bât blesse un peu pour ces Momentum 4 face à la concurrence, c’est au niveau de sa technologie de suppression des bruits ambiants (ANC).

On a bien droit à une suppression des bruits, mais on est loin d’une bulle aussi hermétique que sur les Sony qui excellent en la matière.

Malgré que l’on mette le ANC au maximum via l’application mobile, il reste que l’on entend des bruits ambiants même dans un environnement silencieux. Le meilleur exemple est au moment d’écrire ces lignes alors qu’on entend très bien le son des touches sur le clavier.

Les Momentum 4 ont beau être munis d’une technologie ANC, celle-ci est loin de nous plonger dans une bulle hermétique.

Cette technologie s’avère donc déficiente dans des environnements bruyants comme dans le métro où l’on devait régulièrement monter le volume pour essayer d’entendre le moins possible le bruit du wagon.

À ce sujet, il par ailleurs possible de configurer des zones sonores et déterminer à quel endroit on veut ou non activer la fonction de suppression des bruits. On peut donc choisir de l’avoir activité au bureau, puis avoir un mode plus transparent à la maison.

Ce mode transparent est aussi à perfectionner du côté de Sennheiser. Oui, on peut entendre les bruits ambiants, mais oublier l’idée de tenir une conversation avec ce casque sur la tête.

Une impressionnante autonomie de batterie

Là où Sennheisser frappe cependant un grand coup avec son casque Momentum 4, c’est au niveau de sa longue autonomie de batterie.

On peut utiliser le casque avec la fonction ANC activée pendant près de 60 heures! C’est franchement impressionnant quand on sait que la compétition offre généralement entre 20 et 30 heures.

Sennheisser double, voir triple donc cette autonomie. Bref, on peut pratiquement les utiliser pendant une semaine complète de travail sans même les recharger.

Disponibles en noir ou blanc, les Momentum 4 de Sennheiser offrent une autonomie de batterie imbattable.

Ces derniers offrent par ailleurs une recharge rapide, alors que 10 minutes de recharge via le câble USB-C nous offrent 6 heures d’autonomie. Une recharge complète nécessite ainsi un peu moins de 2h.

On peut par ailleurs les utiliser sans connexion Bluetooth et donc ne pas gruger la pile grâce à son port et son câble audio. Il faut néanmoins s’attendre à une baisse drastique de qualité sonore à ce moment.

Verdict sur les Momentum 4: un bon achat?

À 459,95$, on en a certainement pour notre argent avec le casque haut de gamme Momentum 4 de Sennheiser.

Son look et sa finition en font un objet de luxe à la base et son grand confort nous permet de les apprécier pendant de longues heures sur la tête.

Le casque d’écoute Momentum 4 de Sennheiser est défitnivement un casque Bluetooth à considérer pour sa qualité.

Nos oreilles aussi sont choyées, alors qu’on bénéficie de l’expertise sonore de Sennheiser tout en ayant la possibilité de nous même ajuste le son à notre goût.

Ajouter à cela une incroyable autonomie de batterie de 60 heures et on aurait presque droit au meilleur casque d’écoute sur le marché.

Sauf que… La technologie de suppression active du bruit des Momentum 4 est loin de ses rivaux, ce qui est dommage si on souhaite en faire un casque pour se concentrer au travail ou pour pleinement plonger dans notre musique dans un environnement bruyant.

Si ce dernier critère ne vous dérange pas outre mesure, alors les Sennheiser Momentum 4 sont un définitivement une option à considérer.

En savoir plus sur les Sennheiser Momentum 4

Sennheiser Momentum 4 Acheter en ligne Sennheiser Momentum 4 Acheter en ligne

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.