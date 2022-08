Créez facilement de belles infolettres professionnelles grâce à cette plateforme québécoise

Vous avez votre propre entreprise ou vous travaillez pour une entreprise et vous cherchez une plateforme en ligne pour créer des infolettres professionnelles et personnalisables? L’outil de création québécois de Cyberimpact est peut-être la solution pour vous!

Parmi les stratégies marketing à mettre en place dans une entreprise, l’envoi d’infolettres en est une à prioriser.

Pour les PME, cela permet de fidéliser ses clients, faire croître les ventes et automatiser le marketing. Du côté des OBNL et des organismes, c’est un bon outil pour communiquer avec ses membres, apprendre à mieux les connaître et pour s’assurer que les données sont hébergées au Canada et non hors du pays.

Pour se faire, on doit utiliser une plateforme qui offre plusieurs fonctionnalités. Évidemment, plusieurs plateformes sont conçues pour créer des infolettres professionnelles et adaptées, notamment Mailchimp qui est assez populaire.

Comment choisir l’outil qu’on va utiliser? Cela dépend de nos besoins et des fonctionnalités qui sont offertes pour nous aider à bien faire notre travail pour obtenir des résultats considérables.

Les outils offerts par Cyberimpact

Cyberimpact , une plateforme québécoise, offre une interface de création de courriel marketing facile d’utilisation. Les petits plus? Contrairement à Mailchimp, elle est bilingue, on peut donc l’avoir dans la langue de notre choix, en français ou en anglais.

Également, les données des contacts sont hébergées localement et les courriels sont envoyés depuis le Canada. Elle est conforme à la loi canadienne anti-pourriel, la facturation est en dollars canadiens (donc pas de surprise) et elle offre un bon service à la clientèle.

Voici les fonctionnalités offertes par Cyberimpact:

Créer un modèle d’infolettre

Ajouter des contacts

Planifier un envoi

Créer un formulaire

Consulter vos statistiques

Micro sondages

Calendrier

Voici un aperçu de l’interface de Cyberimpact.

C’est un outil assez complet, comme on peut à la fois créer des infolettres, ajouter des options telles qu’un formulaire, planifier les envois et consulter les statistiques pour évaluer les bons et les moins bons coups.

Ce n’est pas nécessaire de se casser la tête avec Cyberimpact , tout est bien indiqué et on a qu’à suivre les étapes. Même si on n’est pas très familier avec ce type de tâche, c’est relativement simple à comprendre. Des vidéos explicatives nous montrent les diverses fonctions qui demandent généralement qu’à cliquer-glisser des éléments.

Au niveau des forfaits, quatre sont disponibles selon ce qu’on veut avoir comme fonctionnalités. Le Gratuit, le De Base à 19.99$ par mois, le Plus (le plus populaire) à 35.00$ par mois et le Pro à 45.00$ par mois.

Voici un aperçu des différents forfaits offerts par Cyberimpact.

Lorsque l’on crée un compte, qu’on prenne le forfait Gratuit ou non, on a la possibilité d’essayer certaines fonctionnalités gratuitement pendant un certain temps.

De plus, si on change d’idée ou que notre utilisation n’est plus la même au fil du temps, c’est tout à fait possible de changer notre forfait à tout moment. Le prix sera alors ajusté.

Voilà! Un outil idéal, conçu pour créer des infolettres pour votre entreprise, en plus d’être québécois.

