Écoutez la télévision sans déranger personne grâce à ces écouteurs-boutons de Sennheiser

Sennheisser propose des écouteurs-boutons Bluetooth spécialement conçus pour écouter la télévision. Des écouteurs qui nous permettent d’entendre clairement les dialogues grâce à 5 modes d’écoute, mais aussi les sons ambiants avec un mode « awareness ».

Il y a plusieurs situations qui peuvent faire en sorte que l’on veut écouter la télévision à l’aide d’écouteurs, mais la plus commune est lorsqu’on ne veut pas déranger les autres membres de la famille ou nos colocataires.

Disons qu’écouter un film d’action avec pleins d’explosions le soir à 22h30 ça de quoi réveiller les enfants!

Étant donné que ce ne sont pas tous les téléviseurs auxquels on peut jumeler des écouteurs Bluetooth, il existe de nombreux casques spécifiquement dédiés aux téléviseurs.

Sennheiser en propose depuis de nombreuses années, notamment les RS 195. Seulement, ce n’est pas tout le monde qui aime avoir un gros casque sur la tête. Or, la solution de rechange jusqu’ici n’était pas tout aussi commode avec les RS 5200 et leur allure de stéthoscope.

La compagnie allemande rectifie ainsi le tir et nous propose maintenant des écouteurs-boutons faits pour la télévision avec ses TV Clear.

Entendez clairement les dialogues de la télévision

Comme son nom l’indique, les écouteurs Sennheiser TV Clear veulent nous permettre d’entendre clairement ce qui joue à la télévision et plus particulièrement les dialogues.

À travers l’application mobile pour iOS et Android, on retrouve 5 modes d’écoutes pour amplifier spécifiquement les dialogues.

Les écouteurs TV Clear de Sennheiser sont les plus petits modèles de la marque spécifiquement pour la télévision.

Ceci s’avère évidemment appréciable si l’on veut s’assurer de comprendre ce qui est dit, mais cette clarté des dialogues se fait au détriment d’un son ambiophonique. Bref, tous les autres sons sont quelque peu étouffés tellement l’accent est mis sur les dialogues. Un cas d’on aime ou n’aime pas…

On retrouve également un mode « awareness » nous permettant d’entendre les bruits ambiants dans la maison. De quoi ne pas être antisociale si quelqu’un nous parle pendant qu’on écoute la télévision!

C’est via l’application mobile de Sennheiser que l’on peut configurer le niveau de clarté vocal et activer le mode « awareness » des écouteurs TV Clear.

Un jumelage facile avec notre télévision, mais avec des compromis

Le jumelage des écouteurs TV Clear avec notre téléviseur se fait via l’entremise d’un petit transmetteur que l’on branche à notre téléviseur à l’aide un câble optique ou 3.5mm fournit dans la boîte.

Les écouteurs TV Clear de Sennheiser se jumèle à notre téléviseur via un transmetteur que l’on branche avec un câble optique ou 3.5mm.

Bien qu’il soit très facile de brancher le fameux transmetteur à notre télévision, les deux options de connexion peuvent s’avérer problématiques pour deux raisons.

D’abord parce que ce ne sont pas tous les téléviseurs qui disposent d’un port 3.5mm.

Ensuite, bien que tous les téléviseurs de nos jours aient un port optique, il reste que si on a branché une barre de son via un tel câble à notre téléviseur, bien on doit toujours brancher et débrancher le transmetteur de Sennheiser lorsqu’on veut les utiliser.

Des écouteurs pour aussi écouter notre musique

Les écouteurs TV Clear de Sennheiser ne sont pas donnés non plus, alors qu’on doit débourser pas moins de 549,95$ pour se les procurer. Heureusement, ceux-ci ne sont pas uniquement faits pour la télévision.

On peut en effet les utiliser comme écouteurs de tous les jours pour écouter notre musique ou nos balados favoris sur notre téléphone intelligent ou tablette.

Le haut-parleur dynamique de 6mm fait relativement un bon travail, mais les basses sont un peu faibles.

On peut transporter et recharger les écouteurs TV Clear via son étui de recharge.

Au niveau du confort, bien que ce soit très subjectif, ceux-ci restent bien en place dans nos oreilles grâce à la petite tige de silicone. On retrouve d’ailleurs 3 embouts différents selon la taille de nos oreilles.

Enfin au niveau de l’autonomie de batterie, ceux-ci s’avèrent excellents alors qu’on peut en profiter pendant 15h avant de devoir les charger dans le caisson. Ce dernier nous procure 22h supplémentaire pour un total de 37h. On peut le brancher via USB ou recharge sans-fil Qi.

En savoir plus sur les écouteurs Sennheiser TV Clear