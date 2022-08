Évitez de vous perdre dans le bois grâce à cette app de géolocalisation

Vous faites de la randonnée, vous êtes craintifs dans le bois ou vous aimez partir découvrir la nature? Eh bien ne partez pas seuls! Une application avec un GPS intégré existe pour donner des parcours et pour géolocaliser une personne pour éviter qu’elle se perdre.

Lorsqu’on part en randonnée ou lors d’une activité dans le bois, il peut arriver qu’on ne connaisse pas le parcours et qu’on se perdre. Heureusement, il existe des apps pour se géolocaliser!

Effectivement, Gaia GPS est une application de géolocalisation pour la randonnée, le camping ou toute autre activité en nature, qui nécessite parfois que l’on s’éloigne dans le bois.

Partez en randonnée l’esprit tranquille avec cette application mobile

Gaia GPS, c’est un guide complet à avoir sur notre téléphone intelligent. Que ce soit pour trouver des sentiers dans le monde entier, pour la randonnée, le camping, le ski ou le vélo de montagne.

Ce qui est génial avec elle, c’est qu’on peut l’utiliser même si on n’a pas de réseau cellulaire. Par exemple, si on est assez creux dans le bois, elle fonctionne quand même et elle peut grandement nous aider pour retrouver notre chemin.

Lorsqu’on navigue dedans, on y découvre des sentiers de randonnée et on peut planifier nos propres itinéraires grâce à son planificateur intelligent. C’est un très bon outil pour voyager sans souci, puisqu’on peut toujours trouver notre position même si on est hors ligne.

Elle transmet plusieurs informations sur les sites de camping, les points d’intérêt, les prévisions météorologiques, les parcs nationaux, etc. La plupart du temps, c’est même possible de réserver directement via l’application.

Si on veut avoir la paix et passer des vacances loin de la ville et de tous, des points sur la carte sont bien identifiés pour nous aider à faire notre choix.

De plus, pour le vélo de montagne et le ski, le niveau de difficulté des sentiers est bien identifié, pour en choisir un à notre niveau ainsi que ceux qui sont plus entourés de nature.

À noter que la disponibilité des cartes de l’application Gaia GPS est gratuite à condition qu’on les consulte en étant connecté à internet, mais on s’entend, en plein milieu du bois, on n’a pas toujours accès à nos données voire à quelconque réseau.

Pour pouvoir utiliser l’app hors ligne, il faut s’abonner à l’un de leurs deux forfaits payants qui coûtent annuellement 19,99$ US ou 47,88$ US tout dépendamment de la version.

Par contre, pour les adeptes d’activités extérieures, ceux qui aiment s’aventurer en nature, cette application est définitivement faite pour vous et l’abonnement peut aussi en valoir la peine!

Télécharger Gaia GPS dans l’App Store

Télécharger Gaia GPS dans Google Play