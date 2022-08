Facebook propose finalement une solution pour qu’on voit toutes les publications de nos amis

Facebook a finalement entendu les nombreuses plaintes faites par ses utilisateurs et propose maintenant plusieurs fils d’actualités, dont un qui inclut uniquement les publications faites par nos amis. On peut maintenant choisir de voir les publications de nos favoris, de nos amis, de nos groupes et de nos pages suivies classées séparément plutôt que selon l’algorithme du réseau social.

Ça fait littéralement des années qu’on me demande comment faire pour voir plus de publications de nos amis dans notre fil d’actualité Facebook puisque le réseau social cache délibérément certaines d’entre elles avec son algorithme.

Si je vous ai partagé plusieurs trucs au fil du temps, comme d’interagir au maximum avec les publications de vos amis et de les ajouter à vos favoris, reste que c’est Facebook et son algorithme qui avaient jusqu’à maintenant le dernier mot.

Si je dis « jusqu’à maintenant », c’est que Meta a finalement lancé un nouvel onglet appelé « Fils » à son application mobile qui nous permet de choisir avec précision parmi quelles publications on a envie de naviguer.

En haut sur Android, en bas sur iOS, voici un aperçu de l’icône de la nouvelle section « Facebook Fils ».

Ordre chronologique, favoris, amis, groupes ou pages?

La section « Fils » de l’application mobile de Facebook nous permet d’explorer 5 fils d’actualités classés différemment :

Tout, qui comme son nom l'indique, nous montre les publications de tout le monde, mais en ordre chronologique;

Favoris, qui nous montre les publications des amis et des pages que l'on a identifiés comme tels;

Amis, qui nous montre uniquement le contenu de ceux-ci, aussi en ordre chronologique;

, qui nous montre uniquement le contenu de ceux-ci, aussi en ordre chronologique; Groupes et Page, qui nous montrent respectivement ce contenu classé en ordre chronologique.

À noter que par défaut – et sans grande surprise – c’est encore l’algorithme qui régit la page d’accueil par défaut de notre application mobile Facebook.

Cependant, la section « Fils » est très facile à utiliser et est accessible exactement comme Marketplace et Facebook Watch.

On n’a qu’à cliquer sur l’icône du fil avec une horloge qui se trouve en haut de l’app pour les utilisateurs d’Android et en bas complètement pour ceux d’iOS pour personnaliser notre expérience de navigation comme bon nous semble.

Bien qu’au moment d’écrire ces lignes, la fonction soit encore en cours de déploiement et que c’est possible que la section ne vous soit pas déjà offerte, c’est certain à 100% qu’elle s’en vient, alors que certains membres de mon équipe peuvent déjà en profiter et y naviguer.

