Un antivirus et une suite de protections complète pour ordinateurs Mac

Vous êtes détenteur d’ordinateurs Apple que ce soit d’un MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, iMac Pro, Mac Pro ou Mac mini et vous cherchez un antivirus et une solution de protection complète? Avec Intego, on peut non seulement détecter les virus et malwares, mais aussi protéger notre réseau internet, effectuer des sauvegardes, nettoyer notre Mac des fichiers inutiles et contrôler l’accès qu’ont les enfants.

De prime abord, commençons par démystifier un mythe: oui c’est tout à fait possible d’attraper un virus, un malware, un rançongiciel, un cryptomineur ou autres menaces sur un ordinateur Mac.

Pendant longtemps ce mythe a perduré, mais c’est vrai qu’à une certaine époque, les détenteurs de Mac étaient moins à risque puisqu’ils constituaient une minorité d’utilisateurs d’ordinateurs. C’était donc moins intéressant pour les pirates de les viser.

Aujourd’hui, par contre, Apple est omniprésent. Il suffit d’entrer dans un café pour voir quelqu’un taper sur un MacBook, sans compter que dans une salle de classe universitaire, près de 75% des étudiants roulent avec un portable Apple.

Bref, l’entreprise de Cupertino n’est plus snobée par les pirates. Il est certes plus difficile d’être infecté à cause de l’écosystème fermé d’Apple, mais il n’est pas non plus infaillible.

Il suffit d’un seul courriel infecté pour mettre à risque nos données personnelles, il est donc tout aussi important de protéger son Mac contre les différentes menaces informatiques que sur un PC.

5 outils de protection en 1 pour sécuriser son Mac

La compagnie Intego offre ainsi une solution de protection complète pour Mac. Vendu en 2 déclinaisons, le plus rentable, c’est d’opter pour la solution complète qui nous donne accès à 5 outils.

Quels sont donc ces outils?

D’abord, il y a bien entendu un antivirus, qui s’appelle dans ce cas-ci le VirusBarrier. Il sert à protéger contre les virus Mac, mais aussi contre les virus Windows, Unix, macro Microsoft Word et Excel, ainsi que contre les chevaux de Troie, les logiciels espions et publicitaires, et plus encore.

Il nous permet non seulement d’analyser en temps réel notre machine contre ces différentes menaces, mais il va aussi nous avertir si l’on consulte un site jugé comme étant dangereux.

Il va également examiner nos courriels pour vérifier si un fichier dangereux s’y trouve, et détecte même tous les malwares PC afin d’éviter la transmission de fichiers infectés à nos proches ou nos collègues.

L’antivirus est même en mesure d’analyser et de détecter les fichiers malveillants reçus par e-mail sur notre iPhone et iPad lorsqu’on le branche à notre Mac pour éviter qu’on transmette des malwares à notre ordinateur ou à celui des autres.

Les applications ou logiciels jugés malveillants sont alors placés en quarantaine et on peut ensuite les supprimer de notre machine.

L’interface de l’antivirus VirusBarrier d’Intego est simple et est notamment disponible en français.

Intego offre également une protection contre tous les accès non autorisés sur notre Mac. Appelée NetBarrier, elle permet d’identifier toutes les applications qui utilisent de la bande passante de l’ordinateur.

Pour chaque app ou service qui tente de se connecter à internet, Intego nous avertit via une notification et nous demande si l’on approuve la connexion.

C’est certain que ça peut devenir un peu fatigant, mais au moins on a vraiment le plein contrôle sur ce qu’on autorise ou non à se connecter à notre Mac et on est à l’abri des logiciels espions.

On retrouve aussi un contrôle parental qui protège le Mac où on a installé la suite d’Intego. Ainsi, si notre enfant à un profil sur le Mac familial, on peut en autre:

Limiter l’accès à certains contenus qu’on juge inappropriés;

Déterminer une plage horaire d’utilisation;

Enregistre les frappes au clavier;

Visualisez l’historique des discussions enregistrées;

Bloquer l’accès à des serveurs de jeux ou de vidéos;

Utiliser l’outil de surveillance des discussions Anti-Prédateur;

Bloque les courriels inappropriés, et plus encore.

C’est un bel outil qui nous assure que notre enfant ne tombe pas sur du contenu inapproprié et qu’il n’est pas en communication avec des personnes dangereuses.

Enfin, la suite d’Intego nous offre aussi la possibilité de programmer des sauvegardes automatiques ou de les faire manuellement pour récupérer aisément nos documents en cas d’accident, et il intègre aussi un logiciel de nettoyage de notre Mac.

Telle une laveuse, d’où son nom « Mac Washing Machine », le logiciel nous permet d’analyser notre Mac pour y supprimer les fichiers inutilisés, les doublons, la cache, bref toutes ces petites choses qui à la longue prennent de l’espace inutile sur notre ordinateur et le ralentissent.

Le logiciel Washing Machine d’Intego fait le ménage sur notre Mac et supprime les fichiers inutiles.

Bon c’est certain qu’après tout ça, la question qu’on se pose c’est: « OK, mais combien ça coûte? » Comme je le mentionnais plus haut, la solution d’Intego est vendue en 2 déclinaisons où chacune nous offre plus ou moins d’outils.

Si on opte pour la version la plus rentable et complète, la Mac Premium Bundle, le prix va varier entre 70$ et 130$ tout dépendamment si on s’abonne pour un an ou deux.

C’est un coût qui se compare aux autres antivirus sur le marché et qui nous donne une tranquillité d’esprit. Et Dieu sait qu’au prix qu’on paye nos Mac, on n’a pas envie que celui-ci soit inutilisable à cause d’un virus ou un malware!

Une version pour PC d’Intego aussi disponible

Puisque plusieurs ménages possèdent à la fois un Mac et un PC, notez qu’Intego offre également une option de double protection qui étend également sa couverture à Windows. Celle-ci permet:

D’analyser notre ordinateur;

De le protéger contre les malwares;

De le protéger contre les ransomwares;

De bloque les Trojan et les rançongiciels;

De scruter le web et les applications contre les menaces.

Plus d’infos sur la suite de protections d’Intego

