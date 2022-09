Découvrez cette prise multiports 8-en-1 compatible avec Windows, Mac, et Android

Vous avez un ordinateur portable qui possède un nombre limité de ports USB 3.0, USB-C et HDMI? Vous aimeriez pouvoir connecter vos cartes SD, microSD ou votre câble Ethernet à vos divers appareils de travail, mais n’avez pas de place pour le faire? L’adaptateur 8-en-1 de la compagnie américaine EZQuest vous donne la possibilité de le faire sur iMac, MacBook, PC, tablettes et téléphones intelligents munis d’un port USB-C.

Les ordinateurs portables sont plus minces et plus légers que jamais. Si c’est vraiment pratique pour ceux qui les transportent un peu partout pour travailler, ça vient malheureusement la plupart du temps avec un désavantage: les ports se font de plus en plus rares.

On n’a qu’à demander aux détenteurs de MacBook récents ou de Chromebook/Pixelbook ce qu’ils en pensent, alors que ces appareils ne sont munis que d’une ou deux prises USB-C.

C’est là que l’adaptateur de la compagnie EZQuest vient sauver la mise avec sa solution 8-en-1 qui rassemble 6 ports différents.

L’adaptateur USB-C de EZQuest permet entre autres d’ajouter des ports à notre ordinateur portable.

Un seul adaptateur pour régler tous vos problèmes de branchement

Comme je le mentionnais, quand on a à peine 1, 2 ou 3 ports sur le côté de son ordinateur, disons que ça va vite. Une souris, un clavier, une clé USB, et il n’y a déjà plus de place pour autre chose.

Bien qu’il existe des produits comme des répartiteurs en Y qui nous servent à brancher deux câbles plutôt qu’un seul, ça ne nous permet toujours pas de varier nos types de connexions.

L’adaptateur EZQuest se branche à nos appareils via un port USB-C, donc une grande quantité de produits sont compatibles. Ça inclut entre autres tous les ordinateurs Apple avec ports USB-C, les Pixelbook, les ordinateurs compatibles avec Thunderbolt 3, les Samsung Galaxy, les Google Pixel, et plus encore.

Quant au bloc multiports, on peut brancher 8 câbles ou cartes au total, dont 6 complètement différents incluant:

1 lecteur de carte SD;

1 lecteur de carte Micro SD;

1 port HDMI 4K de 30 Hz;

3 ports USB 3.0 de 5 Gbs;

1 port Ethernet avec indicateur DEL;

1 port USB-C de 100 Watts avec Power Delivery 3.0.

On peut se procurer l’adaptateur 8-en-1 d’EZQuest en ligne moyennant 90$. C’est un investissement, mais disons que c’est toujours moins cher payer que de se procurer un nouvel ordinateur!

Si vous pensez que ce ne sera pas suffisant, à noter que EZQuest offre également un adaptateur 13-en-1 qui propose des ports plus variés, incluant par exemple une prise VGA et une prise audio 3,5 mm de style « jack ».

Par contre, cette solution est beaucoup plus dispendieuse alors qu’elle est affichée à 200$ en ligne.

