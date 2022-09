Découvrez deux compagnies québécoises qui proposent des écouteurs à réduction de bruit

Vous cherchez à vous procurer une nouvelle paire de petits écouteurs intra-auriculaires, mais vous préféreriez encourager un produit conçu au Québec qui ne va pas vous ruiner? Ça tombe bien, parce que vous avez le choix entre deux compagnies d’ici: Podzies et Sounds Good. On vous explique les différences entre les deux modèles.

Ça fait un petit moment déjà qu’on se sensibilise de plus en plus à acheter des produits conçus par des entreprises d’ici.

Par contre, on va se le dire, dans l’univers de la technologie, c’est quelque chose d’assez difficile à faire parce que l’expertise se trouve ailleurs, en l’occurrence en Asie.

Pourtant, ça ne nous empêche pas de choisir des produits américains que l’on considère de qualité comme ceux d’Apple ou de Bose alors qu’on sait pertinemment qu’ils sont fabriqués et assemblés ailleurs.

En attendant, il existe des compagnies comme Podzies et Sounds Good qui, à l’image des géants américains, conçoivent leurs produits ici, mais profitent d’une expertise asiatique dans la manufacture de leurs écouteurs.

Bref, si c’est quelque chose qui vous intéresse, ça tombe bien, alors qu’on a justement mis les Podzies Pro et les Sounds Good Ultimate V6 au banc d’essais. Voici nos impressions.

Podzies, les écouteurs intra-auriculaires aux 3 modes

Commençons par Podzies, une entreprise d’ici qui a notamment reçu la marque de certification « Conçu au Québec » de la part de « Produits du Québec », un organisme à but non lucratif.

En gros, ça signifie que bien qu’ils profitent d’une expertise chinoise dans la manufacture équitable de leurs produits, la main-d’œuvre affectée aux activités de design et de conception, elle, est entièrement localisée au Québec.

Leur proposition, ce sont des écouteurs intra-auriculaires dont la forme nous rappelle un peu celle des AirPods.

En ce qui concerne la qualité du son, celle-ci est agréablement surprenante. Évidemment, vendus à 99,95$, il ne faut pas s’attendre à quelque chose du calibre d’Apple, mais celui-ci est clair et juste malgré que les basses ne soient pas extraordinaires.

Les Podzies ont trois modes d’écoute incluant le mode transparent et le mode d’annulation active du bruit.

Les Podzies dont dotés de trois modes d’écoute différents: normal, transparent, ainsi qu’annulation active du bruit, aussi appelé ANC.

Le mode ANC annule jusqu’à 70% des bruits ambiants supplémentaires jusqu’à une concurrence de 25 à 30 décibels en moyenne, alors que le mode transparence permet de bien entendre ce qui se passe dans notre environnement sans que l’on ait à enlever nos écouteurs.

Tous les contrôles se font de façon tactile en mettant un doigt dans le creux qui se trouve sur le côté des écouteurs.

À ce niveau-là, ça demande d’être patient alors qu’il y a un délai de quelques secondes. Il faut vraiment éviter d’appuyer à plusieurs reprises même si c’est contre-intuitif.

Le petit bémol, c’est qu’on ne sait pas instinctivement quel mode on active; il n’y a pas de voix qui nous l’indique. Il faut plutôt se fier aux signaux sonores qu’on entend, mais ce n’est pas évident tout de suite et ça prend un moment d’adaptation.

Avec leur 28h d’économie de batterie, les Podzies n’ont rien à envier à la compétition.

Pour le reste, on n’est pas trop dépaysé: les Podzies viennent avec leur chargeur USB-C, trois grosseurs d’embouts en silicone fourni pour convenir aux plus d’oreilles possibles, la connexion se fait à nos appareils à l’aide du Bluetooth 5.2 jusqu’à 10m de portée.

Le gros plus, c’est vraiment au niveau de l’autonomie de batterie, alors que les écouteurs peuvent durer jusqu’à 8h même avec le mode ANC activé, chose qui est plutôt rare.

C’est sans compter le boîtier de recharge qui nous procure un impressionnant 28h d’autonomie supplémentaire.

Non seulement ça nous dure toute une journée, mais on peut même oublier de les recharger pendant une journée ou deux sans trop s’en soucier.

On peut se procurer les Podzies en noir ou en blanc en ligne et ne pas payer une fortune, alors que la compagnie nous demande 99,95$.

Sounds Good, une forme avantageuse qui coupe les bruits

Nous avons également testé les écouteurs Good Ultimate V6 de la compagnie québécoise Sounds Good.

Si, comme dans le cas de Podzie, elle fait fabriquer ses produits en Asie, la compagnie dit aussi en toute transparence sur sa page Facebook que leur modèle de conception est hybride.

En gros, ça veut dire qu’ils n’investissent pas d’argent dans le développement des moules de leurs écouteurs, mais ils cherchent plutôt des modèles existants comme point de départ et font plusieurs modifications techniques pour rendre le produit unique par la suite.

Au niveau du son, ça nous permet de retrouver quelque chose de très similaire à celui des Podzies. Pour pratiquement le même prix, soit 99,99$, on obtient un son agréable et clair.

La grosse différence, c’est au niveau du type d’oreillette. Chez Sounds Good, on est plutôt dans un format bouton qui bloque complètement le trou de notre oreille.

Bref, pour couper les sons ambiants, pas besoin d’un mode à activer. La technologie s’appelle PNC, ou Passive Noise-Cancelling, qui tire son avantage de la forme de l’écouteur pour bloquer physiquement les sons, tout en les rendant stables dans les oreilles.

C’est vraiment le tupe d’oreillette qui démarque les écouteurs de Sounds Good des autres.

En suivant cette logique, c’est certain que le hic, c’est que si quelqu’un nous parle, on doit nécessairement enlever complètement une oreillette pour bien l’entendre, parce que la réduction du bruit n’est pas modulable.

En ce qui concerne les autres aspects des écouteurs, on reste en terrain connu alors que la connexion se fait aussi à l’aide du Bluetooth 5.2 et que la boîte contient deux grosseurs d’embouts en silicone – petit et moyen.

À noter que dans un effort de responsabilité environnementale, Sounds Good a pris la décision de ne pas inclure de câble de recharge dans sa boîte, donc il faut en utiliser un qu’on a déjà à la maison.

Petit plus, alors que les Ultimate V6 sont également compatible avec la recharge sans fil Qi, donc si vous posséder déjà ce type de chargeur, ça fonctionnera pour ces écouteurs.

En parlant de recharge, les écouteurs de Sounds Good nous proposent quant à eux une autonomie de 7h et de 20 à 25 heures d’autonomie supplémentaire avec le boîtier.

Comme je le mentionnais, les Sounds Good sont disponibles en ligne au prix de 99,99$ uniquement dans la couleur noire.

Quelle paire constitue un meilleur achat?

Avec deux compagnies québécoises qui proposent un produit similaire, vous vous demandez sûrement laquelle constitue un meilleur achat.

Ma réponse risque de déplaire aux plus indécis, mais ça dépend vraiment de vos préférences.

La qualité du son est similaire des deux côtés, et le prix varie de seulement 0,05$, donc ça peut difficilement faire pencher la balance.

Je vous dirais plutôt de regarder du côté de la forme et de certaines des caractéristiques qui diffèrent d’une paire à l’autre:

Si vous préférez une oreillette semblable à un AirPod et divers modes d’écoute à régler soi-même sans avoir à enlever les écouteurs pour entendre quelqu’un parler, la meilleure option, ce sont les Podzies Pro.

Si, au contraire, vous voulez des oreillettes qui bloquent complètement le trou de votre oreille pour être constamment coupé de l’extérieur, les Sounds Good sont l’option à considérer.

