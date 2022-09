Comment personnaliser l’écran verrouillé de son iPhone avec iOS 16

Avec la mise à jour iOS 16, Apple a introduit la possibilité de personnaliser l’écran verrouillé de notre iPhone. On peut non seulement mettre le fond de notre choix ou une photo, mais également des widgets en plus de pouvoir changer les caractères de l’horloge. On vous explique comment faire pour personnalise l’écran verrouillé.

La mise à jour iOS 16 pour iPhone apporte son lot de nouveautés et l’une d’entre elles est la possibilité de personnaliser son écran verrouillé.

Jusqu’ici nous pouvions uniquement changer le fond d’écran. On pouvait sélectionner une des recommandations d’Apple ou choisir parmi une photo de notre photothèque.

À présent, Apple nous offre beaucoup plus de possibilités alors qu’on peut avoir plusieurs écrans verrouillés différents que l’on peut personnaliser. C’est-à-dire qu’on peut oui changer le fond d’écran, mais aussi ajouter des widgets en plus de pouvoir changer la police de caractère et la couleur de l’heure et de la date.

Étapes pour personnaliser l’écran verrouillé avec iOS 16

La personnalisation de l’écran verrouillé du iPhone est d’une grande simplicité avec iOS16 et ce fait en quelques étapes seulement.

Essentiellement, on doit dévérouiller notre appareil et laisser notre doigt enfoncer sur l’écran.

On retrouve ensuite l’option : Personnaliser, ainsi qu’un : +.

Plusieurs options de personnalisation nous sont offertes por l’écran vérouillé de notre iPhone une fois qu’on a installé iOS 16.

En appuyant sur le : +, c’est là qu’on peut créer différents écrans verrouillés. On peut alors choisir un fond d’écran différant parmi encore une fois les suggestions d’Apple ou notre photothèque.

En appuyant sur Personnaliser, on peut ensuite appuyer sur les éléments à l’écran pour changer la police et la couleur des caractères de l’horloge et la date.

On peut également ajouter des widgets en appuyant sur : Ajouter des widgets.

Plusieurs widgets sont proposés pour la batterie, la bourse, notre calendrier, la météo, etc.

Une fois qu’on a terminé notre personnalisation, il nous suffit d’appuyer sur : Ok dans le coin supérieur droit.

Aussi simple que ça!

