Découvrez la nouvelle Fitbit Inspire 3, le bracelet d’activité à petit prix pour vous aider à bouger

Fitbit propose l’Inspire 3, son plus récent bracelet d’activité. Il s’agit d’une montre intelligente pouvant non seulement nous afficher nos notifications, mais aussi mesurer notre fréquence cardiaque, notre sommeil et notre stress en plus de nos activités physiques.

On connaît pas mal tous la compagnie Fitbit pour sa vaste sélection de bracelets d’activité et montres intelligentes. Que ce soit les Fitbit Versa, Fitbit Sense, Fitbit Luxe, Fitbit Charge ou Fitbit Inspire.

Ces dernières ce sont démarquées avec le temps comme des montres dédiées aux activités physiques et au suivi de plusieurs données de santé.

Récemment acquis par Google, Fitbit nous présente son tout premier modèle Inspire depuis cette acquisition, soit la Fitbit Inspire 3.

Restez actifs avec la nouvelle Fitbit Inspire 3

Comme les autres montres et bracelets de la même marque, le Fitbit Inspire 3 possède plusieurs fonctionnalités pour l’activité physique, la santé, le sommeil et le stress.

Voici un aperçu des fonctionnalités disponibles pour l’activité physique:

Score d’aptitude quotidienne

Fréquence cardiaque 24/7

Minutes en zone active

Score cardio

Suivi GPS

Mode exercice

Suivi automatique d’activité physique

Pas, distance et calories

Résistant à l’eau jusqu’à 50m

Une de ses fonctions est le suivi en continu de notre fréquence cardiaque. Il alimente les données de calories brûlées, les phases de sommeil, etc.

Lors d’un effort physique, on peut donc savoir quand on est en zone d’élimination des graisses, de cardio ou d’effort maximum. Ainsi, on peut ajuster notre niveau d’effort lors d’un entraînement pour atteindre nos objectifs.

Il est adapté pour la plupart des sports ou activités, tant la course, le vélo, la musculation que le yoga. On n’a rien à changer dans les paramètres lorsqu’on change d’activité, il la détecte automatiquement et enregistre toutes nos données dans l’appli Fitbit.

La Fitbit Inspire 3 agit comme bracelet d’activité physique, mais aussi comme montre intelligente en affichant des notifications de nos applications mobiles.

Pour les coureurs, les cyclistes ou les randonneurs, en plus de mesurer nos performances, une option GPS suit notre trajet pour calculer la distance que l’on parcourt. Il est aussi bien adapté pour la nage, donc on peut le porter jusqu’à 50 m sous l’eau sans souci.

Ce qui est génial, c’est que la montre est personnalisée pour chaque personne, c’est-à-dire qu’elle s’adapte à notre corps. Elle nous indique s’il est prêt à s’entraîner ou si l’on doit prendre le temps de récupérer avant de bouger.

Là où la Inspire 3 va se démarquer de la Inspire 2, c’est au niveau de son design plus élancé, de son écran couleur contrairement au monochrome de la 2e version et enfin grâce à un capteur du taux d’oxygène dans le sang (SPo2).

Suivez les données sur votre santé, votre forme physique et votre sommeil

En plus d’être pratique pour l’exercice, il l’est tout autant pour la santé, le stress et le sommeil. Il enregistre des données sur notre fréquence cardiaque, notre respiration, nos phases de sommeil, nos périodes plus stressantes, etc.

Au niveau des caractéristiques du bracelet d’activité Inspire 3:

Jusqu’à 10 jours d’autonomie de la batterie

Notifications d’appels, de textos et d’applications

Fonction pour retrouver notre téléphone

Affichage permanent (Always on display)

Modes Ne pas déranger et Sommeil

Lorsqu’on se procure le Inspire 3, ça vient automatiquement avec un abonnement à Fitbit Premium pour 6 mois.

On a accès à toutes ses fonctionnalités via l’application Fitbit, disponible pour les appareils iOS et Android.

Le bracelet d’activité Fitbit Inspire 3 est directement lié à l’appli Fitbit sur laquelle on peut lire nos données enregistrées.

Il est offert dans trois couleurs de bracelets différentes: noir, lilas ou jaune. Le dessus de la montre quant à lui est toujours noir.

La Fitbit Inspire demeure le bracelet d’activité le plus accessible de la gamme, alors qu’on la retrouve en ligne pour 129.95$.

C’est un beau petit gadget pratique à avoir pour ceux qui sont soucieux de vouloir bouger davantage et faire fondre leurs calories plutôt que l’argent de leur portefeuille!

