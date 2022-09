Ce casque d’écoute pour gamers de Razer crée une immersion délirante sur PC et consoles

Razer, compagnie spécialisée dans les articles pour gamers, propose un casque d’écoute pour les amateurs de jeux vidéo voulant un effet d’immersion vraiment incroyable. Grâce à la technologie spatiale audio et un retour haptique, vous découvrez vos jeux pour PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch sous un tout nouvel angle.

De nombreux jeux vidéo s’apprécient davantage lorsqu’on y joue avec un casque d’écoute sur la tête.

D’une part parce qu’on ne manque aucun détail sonore, que ce soient des dialogues, des musiques d’ambiance ou des effets sonores. Puis aussi lorsqu’on joue en multijoueur en ligne afin de tenir des conversations avec nos amis.

La compagnie Razer, qui n’a pas besoin de présentation chez les amateurs de jeux vidéo, propose un casque assez particulier avec son Kraken V3 Pro.

Profitez de vos jeux vidéo sur 360 degrés

Le casque d’écoute pour gamer Kraken V3 Pro de Razer se démarque par sa volonté de créer un effet d’immersion totale dans nos jeux vidéo.

Ce dernier intègre d’abord la technologie THX Spatial Audio qui va ajuster le son selon l’orientation de notre tête et crée ni plus ni moins un système ambiophonique 7.1.

Le casque d’écoute Kraken V3 Pro de Razer intègre des drivers de 50mm pour beaucoup de puissance au niveau des graves.

Si plusieurs casques offrent cette technologie, Razer a également rajouté le retour haptique et c’est là que le casque devient vraiment délirant. Essentiellement, le casque va capter les sons de nos jeux et les convertir en vibrations avec les bases.

Les deux technologies combinées vont ainsi créer un effet d’immersion total.

Si l’on joue par exemple à un jeu de tir (fps) et qu’une explosion a lieu à l’arrière sur le côté droit, bien on va réellement entendre le bruit de l’explosion en provenant de cette direction.

Ceci créé un effet wow dès les premières minutes où l’on porte le casque, mais peut devenir très intense dans certains jeux.

Heureusement, on peut ajuster l’intensité à même un bouton sur le casque où via le logiciel Razer Synapse sur ordinateur.

Un casque pour PC, Xbox, PlayStation et Switch

Le casque de jeu Kraken V3 Pro de Razer est compatible avec pratiquement toutes les consoles avec lesquelles on souhaite jouer. Que ce soit sur ordinateur, Xbox, PlayStation ou Nintendo Switch on peut les connecter via Bluetooth ou filaire grâce à un câble 3.5mm.

Le casque d’écooute Kraken V3 Pro de Razer peut être utilisé avec toutes les consoles de jeux vidéo et ordinateurs.

Le casque est évidemment muni d’un micro pour communiquer avec nos amis lorsqu’on joue en ligne. Ce dernier est amovible et peut donc être retiré si on souhaite jouer en solo et ne pas être incommodé par celui-ci.

Au niveau de l’autonomie de batterie, ça va vraiment varier selon les ajustements qu’on l’a y faire.

Si on désactive le retour haptique ainsi que les lumières RGB, on peut soutirer un peu plus de 40h avant de devoir le charger via un câble USB-C.

Quant à nous, les lumières RGB nous semblaient drôlement inutiles, puisqu’on ne les voit pas lorsqu’on porte le casque! Ainsi en les désactivant et en laissant el retour haptique nous obtenions plus d’une vingtaine d’heures de jeu.

Enfin, côté confort, rien à redire. Les cousinent sont vraiment très confortables alors qu’ils entourent bien nous oreilles et se portent longtemps sans que l’on ait un effet de chaleur.

Côté prix par contre, ça demeure un casque de jeu luxueux, alors que Razer en demande 250$ pour son Kraken V3 Pro.

N’empêche qu’on en obtient véritablement pour son argent si on souhaite vraiment un effet d’immersion et wow pour nos jeux vidéo.

