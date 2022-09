Deux souris Razer à considérer pour les amateurs de jeux vidéo

Nous avons fait l’essai de deux souris de la compagnie Razer spécialisée dans les périphériques pour jeux vidéo. Il s’agit de la Razer Viper V2 Pro et la Basilik V3. La première se démarque par sa légèreté déconcertante, alors que la 2e offre plusieurs personnalisations pour nos jeux favoris.

Qu’on soit un amateur de jeux vidéo occasionnel ou quelqu’un de plus sérieux, il peut être difficile de trouver une souris adaptée à notre main, mais aussi et surtout aux styles de jeu que l’on joue.

C’est sans compter l’éternel dilemme entre une souris sans fil ou avec fil!

D’un côté on ne se soucie pas de manquer de batterie avec la souris munie d’un fil, de l’autre on préfère la pleine liberté de mouvement avec celle sans fil.

Nous avons donc testé deux souris de la compagnie Razer qui mérite l’attention des « gamers ». L’une avec un fil, la Razer Basilik V3 et l’autre sans fil, la Razer Viper V2 Pro.

Razer Basilik V3: la personnalisation au bout de la main

Débutons par la souris Razer Basilik V3. Celle-ci nous offre plusieurs options de personnalisation au niveau des touches sur la souris, mais aussi au niveau des couleurs des lumières RGB.

Pas moins de 11 lumières différentes sont personnalisables sur cette souris via le logiciel Razer Synapse. On peut choisir parmi des animations préconfigurées ou bien choisir nos propres couleurs.

La souris est également munie de plusieurs boutons pouvant agir comme des raccourcis de fonctionnalité dans des jeux. On en retrouve notamment 3 sur le côté gauche où l’on place notre pouce.

La souris de jeu Razer Basilik V3 offre plusieurs boutons et lumières LED personnalisables à nos goûts.

On a également deux boutons sous la molette de la souris. Ceux-ci sont aussi configurables, mais par défaut le premier permet de passer la moelle en mode cranté ou mode libre, alors que le second permet d’ajuster le DPI parmi 5 modes préconfigurés.

Niveau sensibilité justement, la souris Razer Basilik V3 est vraiment très précise et offre une vitesse de clic ultra rapide.

Quant au design, la souris épouse bien les formes de notre main et demeure très confortable pendant de longues séances de jeu.

C’est une souris par ailleurs assez abordable pour un produit Razer, alors que ceux-ci sont généralement dispendieux. On parle ainsi d’un prix avoisinant les 90$, ce qui est très respectable. Il existe également une version sans fil qui est plus dispendieuse à un peu plus de 220$.

Razer Viper V2 Pro: une souris sans fil ultra légère

Du côté de la souris sans fil Razer Viper V2 Pro, la première chose qui frappe est à quel point elle est légère. Celle-ci pèse ni plus ni moins 58g.

Ceci s’explique en grande partie au fait de par les matériaux légers utilisés par Razer, mais aussi à cause de la batterie qui se charge via USB-C.

On ne retrouve également pas de lumières LED, ce qui permet aussi de réduire le poids en plus de nous offrir plus d’autonomie de batterie. On parle par ailleurs d’environ 80h de jeu avant de devoir la charger, ce qui est considérable.

La souris de jeu sans fil Razer Viper V2 Pro est incroyablement légère et offre une grande liberté d’action.

Malgré ses matériaux plus légers, la souris demeure robuste et est très confortable avec un design plus arrondi.

Enfin, si certains doutent du temps de réponse des souris sans fil, la Razer Viper V2 Pro s’illustre à ce niveau avec un polling rate de 1000Hz. Bref, on ne remarque pas de latence même dans des jeux compétitifs.

Côté prix, ça demeure une souris dispendieuse par contre, puisqu’il faudra débourser tout juste au-dessus des 200$ après taxes.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.